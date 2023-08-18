«Спартак» – фаворит против «Зенита». Впервые со времен Кононова

Центральный матч пятого тура РПЛ в воскресенье – «Спартак» примет «Зенит». Первый раз за долгое время клуб из Петербурга – не фаворит.

Да, коэффициенты в пользу «Спартака». И такого не было давно

Сейчас букмекеры предлагают поставить за 2.59 на победу «Спартака» и только за 2.78 на «Зенит». А вот как было за последние годы:

«Спартак» не был фаворитом этих матчей больше четырех лет. Причем за это время во главе клуба было пять тренеров – Олег Кононов, Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль.

В РПЛ никто у «Зенита» так и не выигрывал еще со времен Массимо Карреры. А вот в Кубке есть победа на счету Абаскаля – 3:0 в прошлом сезоне на групповом этапе.

Как «Спартак» оказался фаворитом при Кононове? Потери в составе, одинаковый старт весной

Это был весенний матч в 2019-м в Москве, 20-й тур. На тот момент «Зенит» лидировал в чемпионате, опережая на пять очков «Краснодар», на семь – ЦСКА и на восемь – «Локомотив» и «Спартак».

Стратегически для «Зенита» ничья была приемлемым результатом, «Спартаку» же надо было побеждать, чтобы подтянуться к призовым местам и вклиниться в чемпионскую гонку (ну, по крайней мере, технически). Шансы на тот момент действительно виделись примерно равными. Обе команды страдали от травм (минус Фернандо, Зе Луиш, Ерохин, Маркизио) и средне стартовали весной: «Спартак» взял четыре очка против «Краснодара» и «Динамо», но вылетел из Кубка, а «Зенит» выиграл оба матча РПЛ, но выбыл из Лиги Европы.

Чтобы понять, как это было давно: из заявки «Зенита» в команде остался только Михаил Кержаков (был в запасе). У «Спартака» на месте Селихов, Джикия и Зобнин, выходившие в старте, а также Умяров (появился на замену), и Максименко (остался на скамейке).

Сыграли вничью – 1:1. В первом тайме забили Денис Глушаков и Вильмар Барриос. «Зенит» жаловался, что не поставили пенальти на Дзюбе, Жирков извинялся, что запустил мяч в Глушенкова, а с трибуны за «Спартак» болел Массимо Каррера.

В оставшихся десяти матчах «Спартак» проиграл четырежды и финишировал лишь пятым. «Зенит» выиграл семь матчей, а чемпионство оформил за три тура до конца.

Сейчас «Спартак» снова фаворит – но почему?

С того матча «Зенит» выиграл пять подряд чемпионатов и ни разу не проиграл «Спартаку» в РПЛ. Команда явный фаворит нового сезона, «Спартак» – лишь один из претендентов. Тогда как так вышло, что выше коэффициент сейчас именно на «Зенит»?

Несыгранная защита с Ренаном и Эраковичем вместе с травмой Родригао, уход Малкома, нелучшая форма Клаудиньо, нестабильная игра Барриоса и Вендела – все это обернулось тяжелым стартом для «Зенита». Проблемы были в каждом матче: только после перерыва забили «Пари НН», провалили второй тайм в Ростове, уступили дома «Динамо», да и с «Факелом» очень рисковали упустить победу. С семью очками в четырех матчах «Зенит» отстает на пять баллов от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» начал с трех побед, но внезапно развалился в конце игры в Екатеринбурге и проиграл. Тем не менее, 11 голов, мощный старт новичка Тео Бонгонда, две победы в Кубке (и пять подряд на старте во всех турнирах) – признаки хорошей формы. Впрочем, проблемы с обороной в силе.

Дополнительный аргумент в пользу «Спартака» – домашнее поле. Ожидается, что на игре будет не менее 25 тысяч человек – для красно-белых в эпоху Fan ID очень много.

На что еще предлагают ставить букмекеры?

Кто небольшой фаворит – мы уже выяснили. А вот еще расклады:

• На форах коэффициенты высоковаты – нулевая у «Спартака» идет за 1.94, а у «Зенита» – за 2.05. Тогда как фора +0.25 у «Спартака» оценивается в низкие 1.61, да и у «Зенита» – лишь в 1.69.

• Матч ожидается голевым, так что и ТБ2.5 за 1.59 удивлять не должен. А ТБ3 уже идет за 1.98.

• Вариант «обе забьют» ожидаемо неинтересен – лишь 1.52. А голы в обоих таймах – 1.56.

• А вот так выглядят коэффициент на гол конкретного игрока: 2.65 – на Промеса, 2.80 – на Кассьерру и Сергеева, 3.05 – на Соболева, 3.20 – на Бонгонда, 3.85 – на Клаудиньо.

Напоминаем: матч «Спартак» – «Зенит» стартует 20 августа в воскресенье в 19:30 по московскому времени.

Фото: РПЛ, «Зенит»