«Олимпиакос» – чудо Лиги конференций: начинали с 45.00 на победу, прошли после домашних 1:4, это второй греческий финал

Продолжаем разогрев к финалу Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной». Греки уникальны в этом розыгрыше – их совсем не ждали в финале, а в 1/8 они совершили суперкамбэк.

К финалу «Олимпиакос» шел через 0:5 в Лиге Европы

«Олимпиакос» начинал в Лиге Европы в непростой группе с «Вест Хэмом», «Фрайбургом» и ТСЦ. Первое место котировалось в 5.50 – и этот коэффициент выше, чем на англичан (1.95) и немцев (3.20). Так и вышло – третье место.

«Оли» стартовал с одного очка в двух играх – упуская важный результат в самом конце: на 86-й минуте матча с «Фрайбургом» 2:2 превратились в 2:3, а с ТСЦ греки вели до 90-й 2:1, но пропустили и сыграли вничью. Потом удалось обыграть «Вест Хэм», но в Англии случилось поражение.

Ключевой матч за выход из группы «Олимпиакос» провалил – 0:5 в Германии, так что игра последнего тура против ТСЦ в этом плане ничего не решала. Но важно было не проиграть, чтобы попасть в Лигу конференций, а «Оли» еще и победил 5:2.

Так греки стали третьими и вылетели в стыки ЛК.

«Олимпиакосу» вываливали крупные коэффициенты, а он проходил даже после 1:4 дома

Из 24 участников ЛК перед стыковыми играть «Олимпиакос» котировался 13-м вместе со «Слованом» и «Штурмом» – 45.00 на победу. В стыках попал на «Ференцварош» – а там букмекеры расценивали шансы на проход равными. «Оли» прошел, выиграв дважды по 1:0.

Перед 1/8 финала осталось 16 команд, но греков даже не включали в первую десятку фаворитов – 35.00 на победу вместе с «Динамо» Загреб, «Маккаби» Хайфа и тем же «Штурмом». На этой стадии «Олимпиакос» поначалу имел чуть больше шансов на проход – 1.80 против 1.95 у тель-авивского «Маккаби».

А дальше случилась катастрофа – 1:4 дома от израильтян. Надеяться на продолжение борьбы в ЛК было очень сложно, того же мнения придерживались и букмекеры – 15.00 на проход против всего 1.03 у «Маккаби».

Ответный же матч точно войдет в историю греческого футбола. «Маккаби» в Греции за первый тайм забил «Олимпиакосу» трижды, греки ответили тем же на нейтральном поле – повели 3:0 до перерыва, после чего обменялись голами во втором тайме – снова гостевая команда выиграла 4:1. На дополнительное время «Маккаби» не хватило – «Оли» забил еще дважды. В итоге – 6:1!

Даже после этого «Олимпиакос» продолжал котироваться низко – перед четвертьфиналами выше коэффициент на победу (18.00) в турнире был только у «Виктории».

Соперник по 1/4 – «Фенербахче» – считался фаворитом, 1.53 на проход против 2.38 у «Оли». Греки отлично стартовали дома – за час забили туркам трижды, но потом пропустили два мяча – 3:2. Развязка перенеслась в Турцию, где за 120 минут был только один гол от «Фенера». В серии пенальти была реализована только половина ударов, а решающий запорол Леонардо Бонуччи. 3:2 по пенальти – «Олимпиакос» шагнул в полуфинал.

Но и там он котировался ниже трех других команд – с 11.00 на итоговый успех. Еще и потому что влетел на главного фаворита – «Астон Виллу». Проход англичан практически не подвергался сомнениям – 1.33 против 3.25, но в Бирмингеме гости выдали суперматч: 4:2 с хет-триком Аюба Эль-Кааби.

Столь шоковый результат резко поменял котировки – теперь выход греков оценивался в 1.29 против 3.50 у англичан. «Олимпиакос» не просто выдержал, он еще и победил дома 2:0. Пять из шести голов за обе игры в ворота «Астон Виллы» забил Эль-Кааби.

Нет, даже это не сделало «Олимпиакос» фаворитом в финале – 2.25 против 1.69 у «Фиорентины». Но, может, им так даже лучше?

Второй финал еврокубков в истории футбола Греции, до этого – драмы с «Аяксом», «Ювентусом» и «Локомотивом»

Греческие клубы заметны в Европе и периодически наводят шум, но в финале до этого сыграли лишь однажды. В сезоне-1970/71 Кубка чемпионов до финала бодро промаршировал «Панатинаикос», по пути выкинув «Женесс», «Слован», «Эвертон» и особо драматично – «Црвену Звезду», когда, отлетев 1:4 в Югославии, выиграл дома 3:0.

Решающий матч состоялся против «Аякса» с Йоханом Кройфом на «Уэмбли». За «Панатинаикос», кстати, сыграл Антимос Капсис – отец будущего чемпиона Евро-2004 Михалиса Капсиса. Но не помог и он – 0:2, причем второй мяч случился из-за досадного рикошета.

А полуфиналов было три.

В 1976/77 в Кубке УЕФА расшумелся АЕК, который начал с того, что выбил московское «Динамо». И здесь тоже была драма – в четвертьфинале АЕК получил 0:3 в Англии от «КПР», но дома выиграл 3:0 и прошел по пенальти.

В полуфинале – слишком сложный тест в лице «Ювентуса». Он победил АЕК 4:1 (судил советский арбитр Виктор Жарков) и 1:0, Роберто Беттега забил три гола из пяти. В финале «Юве» обыграл «Атлетик».

Следующий полуфинал случился в Кубке чемпионов в 1985-м – «Панатинаикос» прошел «Фейеноорд», «Линфилд» и «Гетеборг», но в двух матчах проиграл 0:5 «Ливерпулю». И не попал в финал, в котором случилась трагедия на «Эйзеле», где в давке, спровоцированной английскими фанатами, погибло 39 человек. После этого английские клубы пять лет не играли в еврокубках («Ливерпуль» – шесть).

А в 1996-м в главном евротурнире снова был полуфинал «Панатинаикоса» – теперь уже в Лиге чемпионов. За шаг до этого греки могли попасть на «Спартак», который выиграл одну из групп, но сами в битвах с «Порту», «Ольборгом» и «Нантом» финишировали первыми, так что угодили на «Легию», которую прошли без особого труда (3:0, 0:0).

А затем внезапно победили «Аякс» в первом полуфинальном матче в гостях – Кшиштоф Варжиха забил в самом конце единственный гол. Вылет действующего победителя ЛЧ стал бы большой сенсацией, но он не состоялся – в Греции быстро забил Яри Литманен, а под конец «Аякс» отличился еще дважды – 3:0.

В четвертьфиналах греки играли чаще – сразу 12 раз (или 13, если считать четвертьфиналом групповой этап в сезоне-1991/92 с участием восьми команд). АЕК и ПАОК попадали туда трижды, «Панатинаикос» и «Олимпиакос» – по два раза, однажды – «Лариса» и «Паниониос».

Фанаты «Оли» точно не забудут 1/4 ЛЧ против «Ювентуса» в 1999-м – после чудом увезенных 1:2 из Турина (могло быть гораздо больше голов) они проходили итальянцев до 85-й минуты домашнего матча, ведя 1:0. Но затем ошибку голкипера подкараулил Антонио Конте – сравнял счет и вывел «Юве» в полуфинал.

А фанаты «Локомотива» всегда будут помнить приезд АЕК годом ранее – он уже проходил в полуфинал Кубка Кубков на последних секундах матча в Москве (0:0 в Греции, было 1:1 в России), но Игорь Чугайнов все же принес победу «Локо».

А в 2002-м «Панатинаикос» прошел в ЛЧ два групповых этапа, и в 1/4 даже выиграл дома у «Барселоны» 1:0 и повел в счете на «Камп Ноу», но дубль Луиса Энрике вместе с голом Хавьера Савиолы спасли каталонцев – 3:1.

Из последнего времени выделяются разве что два четвертьфинала ПАОК в ЛК – два года назад и сейчас. Греки вылетали от «Марселя» и «Брюгге».

Несколько памятных полуфиналов, финал «Панатинаикоса» 50+ лет назад – но пока совсем без евротрофеев для Греции. Случится ли первый? «Олимпиакос» подобрался максимально близко к нему, осталось пройти «Фиорентину».

Важнейшая игра в истории греческого клубного футбола – в среду 29 мая в 22:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru /Milos Bicanski, Stu Forster