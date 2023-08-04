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Ставки дня в Кубке России: разгром «Спартаком» «Пари НН» по угловым, голы «Локо» и «Рубина» после перерыва, пенальти в матче «Урала» и «Ростова»

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Второй тур Кубка России стартует во вторник, 8 августа. В этот день состоятся три матча: «Урал» примет «Ростов», «Рубин» – «Локомотив», а «Спартак» сыграет дома с «Пари НН».

Что интересного предлагают букмекеры? Давайте вместе разбираться.

Мы вспомним тренды прошлого сезона, проследим за тем, выполняются ли они сейчас, и адаптируем к предлагаемым коэффициентам. Хотим обратить внимание – матчи кубковые, так что ротация особенно на старте сезона у команд практически неизбежна. Конечно, это понижает вероятность победной ставки.

«Урал» – «Ростов»: да, мы не забываем про пенальти, а еще ждем феерии во втором тайме

«Ростов» и пенальти – пока про это еще приходится говорить, учитывая рекорд прошлого сезона. Да еще и в половине матчей с участием «Урала» и «Ростова» в этом сезоне пенальти обязательно назначались: уральцы били в ворота ЦСКА и «Оренбурга», ростовчане пробивали «Зениту», а им забили «Крылья Советов».

Пенальти в матче «Урал» – «Ростов» предлагается за 2.20.

Про вторые таймы «Урала» мы уже рассказывали – в прошлом сезоне команда пропустила 32 из 45 голов в них, а забила 20 из 33. Сейчас с учетом Кубка ситуация немного иная – всего три гола после перерыва случилось в четырех играх с участием «Урала». Хотя и, скажем, в Оренбурге уральцы просто чудом не забивали во второй половине матча.

У «Ростова» в прошлом сезоне перекос был по забитым голам (16 в первом тайме, в два раза больше – во втором). Сейчас за четыре игры с его участием забито пять мячей во вторых таймах.

В целом, букмекеры не очень верят в голевой второй тайм матча «Урал» – «Ростов». Так что даже ТБ1.25 идет за 1.90. Есть смысл рискнуть?

«Рубин» – «Локомотив»: хотим голов от обоих клубов и тоже верим в зрелище после перерыва

Вариант «обе забьют» – первое, что приходит в голову. У «Локомотива» много атакующих опций (даже защитник Тикнизян редко обходится без гола), но в защите очевидные проблемы. Всего команды сыграли восемь матчей на двоих в этом сезоне и лишь в одном «обе забьют» не проходило – в кубковой игре «Ростова» и «Рубина».

Сейчас такой вариант предлагается за 1.56. Да, низковато.

Тогда пусть они забивают во втором тайме, чтобы прошел ТБ1.5 за 1.89. Он, кстати, пробивался в двух матчах «Рубина» и в трех – «Локомотива» в этом сезоне. Команды между собой играли месяц назад в РПЛ – 2:2, там прошли и «обе забьют», и тотал.

Еще в пользу ТБ1.5 выступает тренерская особенность Михаила Галактионова. В прошлом сезоне «Пари НН» под его руководством забил 17 из 22 голов после перерыва. В «Локомотиве» статистика была менее впечатляющей, но тоже сюда подходит – 21 из 34.

«Спартак» – «Пари НН»: пока спартаковцы зрелищны, стоит выбирать голы – но каким будет состав?

Сразу же стоит сказать о голах Тео Бонгонда или Квинси Промеса. Первый здорово влился в спартаковскую игру и забивает в трех матчах подряд. Второй – лидер, забил по голу в двух прошлых играх. Коэффициент на гол Тео – 3.00, на мяч Квинси – 1.95. Но лучше дождаться объявления стартовых составов.

Дальше – стоит задуматься о ТБ1,5 на голы «Спартака» за 1.74. Атака мощная, тотал этот пробивался во всех четырех матчах сезона. Хотя «Пари НН» – против, он пропускал больше гола только в одной из четырех игр, да еще и умудрился в конце мая сыграть со «Спартаком» 0:0 в гостях. Вероятно, здесь стоит рассмотреть такой вариант уже в лайве.

По угловым – однозначный перекос в сторону «Спартака». В прошлом сезоне только две команды подавали их чаще спартаковцев (5.53 в среднем за игру) и только одна – реже нижегородцев (3.69). Сейчас в РПЛ та же история – у «Спартака» 7.33, а у «Пари НН» – лишь 1.67. Кстати, в майском матче между ними хозяева в Москве перебили соперника по угловым с разгромом – 14:1. Сейчас победа «Спартака» по угловым с форой (-2.5) котируется за 1.90.

И еще один вариант – рискованный, хотя коэффициент на него не так уж и велик: это «обе забьют» – за 1.76. Казалось бы, «Спартак» – понятный фаворит, а «Пари НН» вообще не забивает (всего один гол за 360 минут в новом сезоне). С другой стороны, в последних 15 матчах во всех турнирах спартаковцы лишь раз отыграли всухую. Правда, было это как раз против «Пари НН».

* * *

Напомним время матчей: в 16:15 стартуют «Урал» и «Ростов», в 18:30 начнут «Рубин» и «Локомотив», а в 20:45 на поле выйдут «Спартак» и «Пари НН».

Фото: «Спартак», «Локомотив», «Крылья Советов»

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