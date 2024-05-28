Финал Лиги конференций: «Олимпиакос» творит историю, имеет чудо-тренера и зрелищный тренд

В среду, 29 мая, состоится крайне любопытный финал еврокубка. Лига конференций радует экзотической афишей. «Фиорентина» будет бороться за трофей с «Олимпиакосом». Это всего лишь второй раз в истории, когда греческий клуб дошел до европейского финала («Панатинаикос» заглядывал в решающий матч Кубка чемпионов 71-го). Добавляет антуража игре и фанатская подоплека – матч в Афинах, где, мягко говоря, не слишком уважительно относятся к «Оли». Возможны провокации со стороны «Панатинаикоса» и фанатов клуба АЕК.

Секрет успеха «Олимпиакоса»: удивительный тренер, характер и состав дороже 100 млн евро

Букмекеры до турнира изначально выделяли «Фиорентину» в тройке главных фаворитов. Расклад был предсказуем – «фиалки» за год до этого уступили только «Вест Хэму» в равном главном матче Лиги конференций. Коэффициент не поднимался выше 7.50.

А вот «Олимпиакос» – относительное открытие. Команда начинала свой путь в Лиге Европы, а перед стыковыми матчами имела коэффициент на победу 45.00. Отнюдь не удивительно, ведь выше котировались «Фенербахче» и «Астон Вилла» – их греки уже отправили домой.

История прорыва «Оли» связана с персоной Хосе Луиса Мендилибара. В прошлом сезоне тренер таким же чудесным образом выиграл Лигу Европы с «Севильей», возглавив кризисный коллектив. Здесь специалист ворвался совсем без разминки – на еврокубковое противостояние с венгерским чемпионом «Ференцварошем».

Второй фактор – несгибаемый характер. «Олимпиакос» в 1/8 финала был разгромлен «Маккаби» дома со счетом 1:4, а в ответной встрече – на нейтральной арене в Сербии – забил сопернику шесть (!) мячей.

Успех «Олимпиакоса» – сенсация, но состав у клуба по именам очень достойный. Главной звездой стал марокканец Аюб Эль-Кааби, о нем мы подробно рассказывали ранее . Нападающий забил пять голов «Астон Вилле», а суммарно имеет в еврокубке десять мячей. Помимо форварда, стоит обратить внимание на хорошо знакомого поклонникам АПЛ португальца Даниэля Поденсе. Ранее он выступал за «Вулверхэмптон».

Главной греческой звездой является 31-летний капитан Константинос Фортунис. Футболист уже десять лет выступает за «Олимпиакос» и имеет пять результативных действий в нынешнем розыгрыше еврокубка.

Тренды на финал: результативный футбол, «фиалки» – короли по угловым

Букмекеры выставили осторожные коэффициенты на игру. Небольшим фаворитом за 2.50 идет «Фиорентина».

«Фиалки» натужно прошли в финал, не имея большого преимущества над соперниками в плей-офф. В 1/8 финала случилась зрелищная перестрелка с «Маккаби» (Хайфа) – 4:3; в четвертьфинале только в дополнительное время была сломлена «Виктория»; в полуфинале пришлось выживать в трудной концовке в Брюгге – общая победа 4:3.

В Серии А «Фиорентина» была далека от топ-клубов, финишировав восьмой. Второй год подряд коллектив больше сосредоточен на кубковых турнирах – это уже третий финал. Побед пока нет.

«Фиорентина» подходит к финалу, имея серию из восьми матчей, где клуб забивает и пропускает. А вторая серия точно удивит – 22 игры подряд с победой по количеству угловых ударов. Если брать дистанцию в сезон, то набирается 43 матча из 48, где соперник оставался позади по этому статистическому показателю.

У «Олимпиакоса» выделяется только тренд на бескомпромиссность: 24 матча из 26 без ничьих.

Третий финал Лиги конференций: трендов нет, но слишком много не забивают

Искать тренды в истории нового еврокубка слишком рано – это только третий финал. Еще и два матча до этого получились совсем разными. «Рома» Жозе Моуринью замучила «Фейеноорд» Арне Слота и выиграла с минимальным счетом, а «Вест Хэм» и «Фиорентина» на эмоциях забили три гола во втором тайме.

Пока нет даже зачатков какой-либо серии. Разве что третий финал предложит закономерность в контексте тотала меньше 3.5.

Просматривается яркий и эмоциональный решающий матч в Греции. «Олимпиакос» не выглядит значительно слабее и дома вряд ли станет закрываться. Неплохой выбор на этот матч – поверить в продолжение серии хозяев в контексте обмена забитыми мячами. Коэффициент на «обе забьют» – 1.88.

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99 очков и ничего. Самые обидные вторые места в Европе

Фото: Gettyimages /Naomi Baker / Staff, Alex Pantling / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press