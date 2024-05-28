Ну очень интригующие стыковые матчи – клубы РПЛ в плохой форме. «Урал» и «Пари НН» – совсем не фавориты

Российский чемпионат еще не завершен, а два участника РПЛ до сих пор не определены – пройдут стыковые матчи.

По цифрам фавориты определены, но назвать таковыми «Урал» и «Пари НН» – очень сложно. Впереди – интрига!

«Урал» слаб во вторых таймах, у «Акрон» редко проходит «обе забьют»

«Урал» сыграет с «Акроном» дома, а потом отправится на выезд. На то, что команда РПЛ останется в элите, сейчас дают 1.60, а на выход клуба из Первой лиги – 2.28.

Победа «Урала» дома оценивается в 1.83, «Акрона» – в 4.70. Обилия голов совсем не ждут – 1.66 на ТМ2.5. И сразу 2.07 на «обе забьют».

Про неважную форму «Урала» уже не раз сказано – и выглядит это жутковато: из последних 19 матчей в РПЛ он проиграл 11. У «Акрона», правда, тоже только две победы в шести матчах.

Что еще важно – никто хуже «Урала» не играет во вторых таймах: всего пять побед в них, по виртуальным очкам последнее место наряду с «Пари НН». «Акрон» в Первой лиге проиграл только пять вторых таймов и пропустил 11 голов – меньше всех.

1.59 – это коэффициент на непроигрыш «Акрона» на отрезке после перерыва. Есть фора +0.25 за 1.97. Тут понятно, что стоит не забывать о разнице между лигами.

По «обе забьют» команды в целом сдержанны – 15 из 30 таких матчей у «Урала» и всего 13 из 34 у «Акрона». 1.72 – если ОЗ не сыграет.

Матч «Урал» – «Акрон» состоится 29 мая в 17:00 по московскому времени. Ответная игра – 1 июня в 15:00.

«Пари НН» до перерыва гораздо хуже «Арсенала»

«Пари НН» в первой игре встретится дома с «Арсеналом». И здесь коэффициенты на проход уже гораздо ближе друг к другу – на нижегородцев 1.80, а на туляков – 1.97.

Победа хозяев оценивается в 2.08, гостей – в 3.80. Результативность – под вопросом: всего 1.61 на ТМ2.5. Вариант «обе забьют» котируется высокими 2.05.

Весна уже заканчивается, а «Пари НН» последний раз побеждал только в ее начале – обыграл «Рубин» 9 марта. С тех пор – восемь поражений в десяти матчах, сразу 34 пропущенных гола. У «Арсенала» – симпатичный весенний отрезок: только два поражения в 14 играх. Правда, и побед было лишь четыре.

«Пари НН» – худшая команда РПЛ по количеству угловых: всего 3,4 за игру, дома даже меньше – 3. У «Арсенала» в Первой лиге – 5,12, а в гостях – 4,18.

По низам команды друг друга стоят – у «Пари НН» их 20 в 30 матчах, у «Арсенала» – вообще 26 в 34. Так что низкий коэффициент на ТМ2.5 неудивителен. Есть 1.74 на ТМ2.25.

Мы уже говорили про «Урал» в числе двух худших команд в РПЛ во вторых таймах – вторая как раз «Пари НН» с их 14 поражениями из возможных 30. Но «Арсенал» не слишком лучше – выиграл всего семь из 34.

Интересно другое: «Пари НН» и в первых таймах – не топ с семью победами из 30, а «Арсенал» по ним – лучшая команда Первой лиги (всего три поражения). И +0.25 на Тулу до перерыва котируется за 1.66.

Матч «Пари НН» – «Арсенал» пройдет 29 мая в 19:15 по московскому времени. Ответная игра – 1 июня в 18:00.

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Если взять последние пять сезонов со стыковыми матчами – а это еще с 2017 года, так как из пандемии коронавируса в 2020-м и 2021-м они не проводились – то в трех случаях проходила одна команда из Первой лиги.

В 2017-м «СКА-Хабаровск» выбил «Оренбург» по пенальти, через год «Енисей» разгромил «Анжи» и позволил себе минимально проиграть в гостях, а в 2022-м «Уфа» на последних минутах вылетела от «Оренбурга».

Год назад «Пари НН» и «Факел» подтвердили свое место в элите. Воронежцы после гостевых 0:0 с «Енисеем» выиграли 2:0 дома, а нижегородцы устроили интригу – победили 3:0 в гостях «Родину», но на своем поле уступали 0:2 уже в первом тайме – и все же додержали такой счет.

Сейчас наверняка будет еще интереснее – совсем неважно выглядят команды из РПЛ. Скучно, несмотря на низкие коэффициенты на тотал меньше, – точно быть не должно.

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Фото: РИА Новости /Алексей Колчин, Алексей Филиппов