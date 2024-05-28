Итоги РПЛ в цифрах: лучший дома – «Краснодар», «Спартак» – в лидерах по сухим играм, а ЦСКА больше всех забил

В РПЛ осталось сыграть только стыковые матчи. Главная часть сезона уже завершена – можно легко обратиться к цифрам и посмотреть, кто в чем был лучшим/худшим.

Сначала – общий обзор на графике, далее – коротко по фактам.

«Зенит»

Чемпион увереннее всех играл на чужом поле – набрал 28 очков, он же – больше всех забил в гостях. В тройке по гостевым очкам – «Локомотив» и «Динамо».

Также «Зенит» лучше всех сыграл в первых таймах – выиграл половину из них, уступил только в четырех. За этот отрезок наряду со «Спартаком» пропустил меньше (11), а вместе с ЦСКА – забил больше (25).

По угловым «Зенит» – лидер с большим отрывом. «Локомотив» со своими 5,9 в среднем за игру не угнался за петербуржцами – 6,7. Дома у «Зенита» их 7,47.

«Краснодар»

Набрал 35 очков из 45 возможных дома – лучший показатель. Он чаще всех побеждал – в 11 матчах из 15. Интересно, что при этом реже всех на своем поле проигрывал не он (два раза), а «Локомотив» (однажды).

«Динамо»

Воспользуемся статистикой WhoScored, чтобы зафиксировать лидерство динамовцев по ударам – 464 всего. На 32 меньше у ближайшего преследователя – «Спартака».

«Локомотив»

У него – наименьшее количество поражений (пять). «Зенит» проиграл на два матча больше. Но у «Локо» случился перебор с ничьими – целых 11, поэтому до медалей дотянуть чуть-чуть не удалось.

Также «Локо» лучше всех прибавлял по ходу матча – во вторых таймах у него больше всех виртуальных очков, а еще – больше всех голов (34 из 52 всего), что не удивляет, вспоминая «Пари НН» Михаила Галактионова, который забивал почти всегда только после перерыва.

«Спартак»

Наряду с «Факелом» делит первое место по сухим матчам, так что Гильермо Абаскаль не зря год назад обещал более прагматичный футбол! Правда, треть из 12 сухих игр состоялась уже при Владимире Слишковиче. Да и выше пятого места подняться это не позволило.

ЦСКА

Команда Владимира Федотова вместе с «Локомотивом» не забивала только в трех играх. И обогнала всех по голам, забив сразу 56 – на три меньше у «Динамо», на четыре – у «Зенита» и «Локо». Но пропустила многовато – 40.

Больше всех ничьих – тоже у ЦСКА, их 12. На одну меньше у «Локо» и «Факела». А самые антиничейные команды – «Балтика» и «Ахмат» (по пять).

Кстати, ЦСКА – еще и самая зрелищная команда: 3,2 гола в среднем забивалось в его матчах.

«Ростов»

А в его играх чаще всех было три гола и больше, так что и ТБ2.5 проходил 19 раз из 30 возможных – это самый высокий показатель. «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли на один верховой матч меньше.

«Рубин»

Казанцы – только 13-е в виртуальной таблице вторых таймов. И голов у них – 13, это меньше всех. Хотя пропустил «Рубин» за этот отрезок – как лучшая команда вторых таймов («Локо», 23 мяча).

При этом в первых таймах голов у «Рубина» ненамного больше – 18, но лучше него до перерыва играли только четыре клуба РПЛ.

«Крылья Советов»

Чаще всех радовали болельщиков на своем поле забитыми голами – 30 раз. У ЦСКА на один меньше. У «Крыльев» есть определенный перекос – в гостях забили почти вполовину меньше (16).

«Ахмат»

А вот кто чаще огорчал фанатов пропущенными мячами при своих трибунах – влетело сразу 26. На два меньше у «Урала». Но и так понятно, какая игра повлияла на эти цифры «Ахмата» – необъяснимые 1:7 от «Балтики».

«Факел»

Разделил со «Спартаком» лидерство по сухим матчам и уверенно держится впереди всех по низовым. Да, в играх «Факела» только семь раз забивалось больше двух мячей. В остальных 23 – два и меньше. Кстати, три из семи верховых игр пришлись на первые три тура – в них «Факел» трижды проиграл.

«Оренбург»

У него всего три победы в первых таймах, но одна из них, что интересно, случилась в матче с «Зенитом» (3:1 до перерыва и 3:1 – всего). Но восемь голов за этот отрезок – как-то совсем мало. Зато во вторых таймах – сразу 26!

«Пари НН»

2/3 чемпионата нижегородцы закончили с 17 пропущенными голами, в оставшуюся треть пропустили в два раза больше – 34. Потому и стали самой пропускающей командой с 51 мячом. У «Сочи» – 48.

Вторые таймы хуже всех удавались «Пари НН» и «Уралу», но у нижегородского клуба в них худшая разница.

Угловые «Пари НН» подавал реже всех – 3,4 за игру и с большим отставанием (4,27 у «Ахмата»). Но так было и год назад – 3,69, только у «Торпедо» еще меньше.

«Урал»

У уральцев всего пять побед на отрезке вторых таймов – меньше остальных, по шесть – у «Балтики» и «Пари НН». Чаще играли вничью на нем – 13 раз, больше ничьих только у «Оренбурга» и «Спартака» (15).

«Балтика»

Проигрывала чаще всех – 18 раз из 30, это очень много. Даже у финишировавшего последним «Сочи» поражений меньше – 16. Но и побед тоже меньше (пять против семи у «Балтики»).

Также калининградцы хуже всех играли в гостях – 12 поражений из 15 и всего одна победа, но какая – 7:1 над «Ахматом». «Балтика» до ноября держалась вообще без очков в гостях, но в итоге набрала пять. Слишком мало.

«Сочи»

Домашний результат не сказать, что катастрофичный для аутсайдера – 17 очков в 15 матчах (в топ-5 лигах худшие дома набирали не больше 12 – и за большее количество игр), но он в итоге стал худшим – на один балл больше у «Ахмата».

Связь с домашней посещаемостью наверняка есть: «Сочи» – третий снизу по количеству зрителей, реже ходили дома только на «Ахмат» и «Оренбург».

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Максим Богодвид, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Михаил Голенков