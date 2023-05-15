«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, одолев «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги. Это первое чемпионство каталонцев под руководством Хави, ставшего главным тренером клуба в ноябре 2021 года.

Теперь у Хави два трофея в «Барсе» в качестве тренера – первым был Суперкубок Испании в этом сезоне.

Этот факт только усилил радость команды, которая начала отмечать чемпионство в раздевалке сразу после матча и в компании президента Жоана Лапорты, а продолжила в автобусе, раскачав его, как надо.