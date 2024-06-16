«Динамо» хочет сохранить Гладышева. 21-летним форвардом интересуются «Крылья»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Вячеслав Грулев Спорт-Экспресс Ярослав Гладышев Футбол

«Динамо» намерено сохранить нападающего Ярослава Гладышева.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб не заинтересован в трансфере 21-летнего игрока.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что футболист может перейти в «Крылья Советов», которые рассматривают его кандидатуру для усиления команды.

Отмечается, что самарский клуб также проявляет интерес к еще одному нападающему «Динамо» – Вячеславу Грулеву.

В прошедшем сезоне Гладышев провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.

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18 комментариев
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он не сильно слабее латиносов и пользы на поле от него не меньше - однозначно оставлять и давать больше времени, на лавке прогресса не бывает..
а вот Грулю надо стараться сливать, парень не будет на прежнем уровне после серьезных двух травм подряд, прям точ в точ ситуация с Лесом.....возможно в другом клубе эти парни в себя и придут..
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Гладышева надо оставлять на подмену Тюкавину. Бесполезный Смолов забирал время Ярика.
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Ну так сохраняйте . В чем проблема ? Поднимите парню зарплату, чего он так жилы рвет на себе не первый сезон . Пора уже оценить старания . Мало того такие игроки нам самим нужны.
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Меня прям удивляет мнение некоторых, которые хотят отправить Гладышева куда-нибудь. Его точно оставлять, он один в один лучше Тюкавина играет, к тому же у Гладышева и взаимопонимание на поле с Тюкавиным хорошее.
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Ответ Аннигиляторная Пушка
Ярика в аренду, где он сможет выходить в основе. В этом сезоне потерялся.
Вы точно за Динамо болеете? Раз хотите отпустить Гладышева. Смолов или Грулев пусть уходят, от них пользы маловато будет, Ярославу надо просто больше игрового времени давать. Смолов наигрался, а Грулев после ключицы не разыгрался.
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Ответ concon
Пока не понятно какой талант Гладышев. Скорость, дриблинг, поставленный удар у Гладышева не замечал. Время покажет. Пока вижу один плюс это молодость.
Я замечал у него голы и ассисты в РПЛ и в Кубке, при том что играл он очень мало. В компании латиносов он не смотрится деревом, как Грулев, в пас играет неплохо. Возможно, Личку не устраивают его оборонительные действия.
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Ответ Liverpoolets
Правильно, он ещё может спрогрессировать, в отличии от того же Грулёва, которого точно надо отдавать.
Пока Гладышев бодался с Макаровым за место в составе, временами был похож на футболиста уровня РПЛ, а вот с приходом Карраскаля совсем потух. По-хорошему бы в аренду.
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Ярика в аренду, где он сможет выходить в основе. В этом сезоне потерялся.
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по хорошему, если игрок Динамо хочет перейти в Крылья... то скатертью ему дорога
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Нужно сохранять и больше давать игрового времени…у него все есть чтобы стать хорошим футболистом
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Парень талантливый, весьма перспективный, в аренду, чтоб играл, осинькин идеальный вариант, через год вернется основным
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Что-то совсем затухли Грулёв с Гладышевым. Если уж в этом сезоне себя не проявят, то точно Динамо их выставит на продажу.
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Грулева пусть покупают. Гладышев даже на заменах, хорошая статистика. Не удивлюсь, если Гладышев станет игроком стартового состава Динамо. Талантливый, спокойный и уверенный в себе игрок. Да и техника на уровень, выше чем у Макарова. Удачи в Динамо.
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Ответ argentina10
он не сильно слабее латиносов и пользы на поле от него не меньше - однозначно оставлять и давать больше времени, на лавке прогресса не бывает.. а вот Грулю надо стараться сливать, парень не будет на прежнем уровне после серьезных двух травм подряд, прям точ в точ ситуация с Лесом.....возможно в другом клубе эти парни в себя и придут..
Лес кресты рвал и не раз, у Грулева ситуация другая. Данные у него есть, как конкурент Тюке может себя проявить
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Ответ Виталии Пархоменко
Меня прям удивляет мнение некоторых, которые хотят отправить Гладышева куда-нибудь. Его точно оставлять, он один в один лучше Тюкавина играет, к тому же у Гладышева и взаимопонимание на поле с Тюкавиным хорошее.
Привет Виталий! Полностью поддерживаю твои слова, про Гладышева. Всегда болел за Гладышева. Не дай Бог Тюкавин уйдёт, у Гладышева очень хорошие перспективы заменить Костю. Плюс универсализм Гладышева, всегда пригодится в Динамо.
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