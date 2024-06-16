«Динамо» хочет сохранить Гладышева. 21-летним форвардом интересуются «Крылья»

«Динамо» намерено сохранить нападающего Ярослава Гладышева.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб не заинтересован в трансфере 21-летнего игрока.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что футболист может перейти в «Крылья Советов», которые рассматривают его кандидатуру для усиления команды.

Отмечается, что самарский клуб также проявляет интерес к еще одному нападающему «Динамо» – Вячеславу Грулеву.

В прошедшем сезоне Гладышев провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.