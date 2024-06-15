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Ямал помог игроку «Реала» забить третий гол Испании в ворота Хорватии и побил еще один рекорд

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Ламин Ямаль не только  самый молодой игрок, выступавший на Евро, но и самый молодой игрок, принявший участие в голе на турнире. 

Сделав красивый пас Дани Карвахалю, 16-летний вингер установил еще один рекорд, превзойдя предыдущее достижение Уэйна Руни, который забил в 18 лет и 244 дня в 2004 году.

Что интересно, это была не только первая результативная передача Ламина на турнире, но и первый гол Карвахаля на Евро!

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