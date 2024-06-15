Ямал помог игроку «Реала» забить третий гол Испании в ворота Хорватии и побил еще один рекорд
Ламин Ямаль не только самый молодой игрок, выступавший на Евро, но и самый молодой игрок, принявший участие в голе на турнире.
Сделав красивый пас Дани Карвахалю, 16-летний вингер установил еще один рекорд, превзойдя предыдущее достижение Уэйна Руни, который забил в 18 лет и 244 дня в 2004 году.
Что интересно, это была не только первая результативная передача Ламина на турнире, но и первый гол Карвахаля на Евро!
Просто отличный гол, передача отличная от Ямаля т завершение Дани Карвахаля нечем не хуже чем у форвардов, красавцы. Фабиан Руиз с Кукурельей приятно удивили, Руиз так вообще 1+1 сделал по красоте
Шикарный матч от Испании