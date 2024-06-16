Рафинья резко ответил Мбаппе на комментарий про разницу Евро и ЧМ

Килиан Мбаппе недавно заявил, что чемпионат Европы гораздо сложнее, чем чемпионат мира.

Но Рафинью не слишком впечатлили комментарии Мбаппе.

Он сказал: «К сожалению для него и к счастью для нас, он проиграл чемпионат мира южноамериканской команде. Мне бы хотелось, чтобы европейские команды прошли квалификацию в Южной Америке. Хочу посмотреть, легко это или сложно!»

Рафинья в настоящее время находится в составе сборной Бразилии, стремящейся к славе на Кубке Америки. Ему также предстоит встретиться с Мбаппе в следующем сезоне, когда «Барса» встретится с «Реалом».