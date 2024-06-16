Флик мониторит 8 игроков «Барсы» – в ближайшее время определится с их будущим в клубе

«Барселона» готовится к важному периоду межсезонья: новый главный тренер Ханси Флик начинает оценивать игроков каталонцев.

Как сообщает Mundo Deportivo, Флик будет внимательно наблюдать за 8 игроками в предсезонке, чтобы решить, стоит ли удерживать их в клубе.

Это Хулиан Араухо, Алекс Валье, Ноа Дарвич, Пабло Торре, Ориоль Ромеу, Марк Касадо, Витор Роке и Марк Гиу.

Каждый из них должен впечатлить немецкого тактика этим летом, и если этого не произойдет, то их будущее на «Камп Ноу» окажется под вопросом.