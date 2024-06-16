Агент Магкеева о будущем защитника: «Скоро определится. Ведем переговоры с российскими и зарубежными клубами»
Агент Станислава Магкеева высказался о будущем футболиста.
Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.
«Есть предложения по Магкееву. Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться», – сказал Александр Клюев.
В сезоне-2023/24 Магкеев ни разу не сыграл за «Локомотив» – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.
Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.