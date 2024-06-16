Агент Магкеева о будущем защитника: «Скоро определится. Ведем переговоры с российскими и зарубежными клубами»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Клюев агенты Станислав Магкеев Спорт-Экспресс Футбол

Агент Станислава Магкеева высказался о будущем футболиста.

Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.

«Есть предложения по Магкееву. Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться», – сказал Александр Клюев.

В сезоне-2023/24 Магкеев ни разу не сыграл за «Локомотив» – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.

Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь

3 комментария
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недопиарили... вот и приходится определяться
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В шорт-листе Реал, Барса, МС, Бавария, ПСЖ, МЮ, Байер...
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