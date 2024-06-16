Агент Магкеева о будущем защитника: «Скоро определится. Ведем переговоры с российскими и зарубежными клубами»

Агент Станислава Магкеева высказался о будущем футболиста.

Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.

«Есть предложения по . Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться», – сказал .

В сезоне-2023/24 Магкеев ни разу не сыграл за « » – он проходил восстановление после травмы крестообразной связки колена.

Подробная статистика 25-летнего защитника доступна здесь.