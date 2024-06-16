Рафинья хотел завершить карьеру в 26 лет – из-за критики. Но одна новость заставила передумать

Рафинья рассказал, что в прошлом году был на грани ухода из футбола. В откровенном разговоре с бразильскими СМИ он поделился:

«Недавно я задумался об уходе из спорта из-за личных и профессиональных трудностей. Я подумывал о том, чтобы сдаться, уйти из футбола из-за психологических проблем и критики со стороны СМИ и болельщиков».

Все изменилось, когда в мае 2023 года его жена Наталья родила их первенца, мальчика Гаэля.

«Теперь у меня есть сын, который дает мне огромную мотивацию. Я надеюсь, что однажды, когда он вырастет, он увидит во мне вдохновение», – сказал Рафинья.