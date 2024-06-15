📹Рафинья претендует на роль лидера сборной Бразилии: толкнул речь и пытался замотивировать команду

Не самый старший в команде.

Сборная Бразилии продолжает подготовку к Кубку Америки, который стартует в конце июня. Пока команда Доривала Жуниора проводит товарищеские матчи и перед одним из них перед всей командой речь толкнул вингер «Барселоны» Рафинья Диас.

«Перед последней игрой Алиссон сказал одну вещь, о которой я задумался после. Он сказал, что эта майка тяжела, что она больше, чем кто-либо из нас. Это правда. Но футболка сама по себе не выиграет игру, чувак. Если мы не приложим усилий, если не будем выкладываться с первой до последней минуты».

«Если один из нас, находясь рядом с другим, не побежит, увидев, что его товарищ устал, то мы не выиграем игру. Если тот, кто сидит на скамейке запасных, выйдет и не впишется в игру, мы ее не выиграем».

Кроме этого в одном из комментариев журналистам Рафинья отреагировал на слова Роналдиньо о том, что тот больше не будет смотреть игры сборной.

«Заявление Роналдиньо? Я не знаю, была ли это реклама или нет, но... несколько дней назад мне сказали, что он попросил у Винисиуса билеты, чтобы посмотреть наши игры (смеется). В любом случае я был удивлен и не согласен с его заявлением»