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Счастье президента 🏆🎊 Лапорта держался на стадионе, когда «Барселона» стала чемпионом, но в раздевалке дал волю эмоциям

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Как он скачет!

В воскресенье «Барселона» стала чемпиона Ла Лиги 2022/23, победив 4:2 в матче с «Эспаньолом».

В ожидании титула каталонцы провели четыре долгих года, и за это время клуб пережил экономический кризис, судебные разбирательства, потерю множества ключевых и легендарных игроков, включая Месси. А также это первый полноценный сезон Хави во главе команды, и он сразу смог завоевать чемпионство.

Так что у всех членов «Барселоны», а особенно у президента есть поводы для радости.

На последних минутах матча, когда игроки на скамейке уже готовились выбежать на поле, Лапора, стоя в своей ложе, не выглядел впечатленным.

Зато когда глава клуба спустился в подтрибунные помещения, он дал волю своим эмоциям.

Только посмотрите, что вытворяет 60-летний президент каталонцев:

Вот уж он точно, как никто, ждал этого момента.

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