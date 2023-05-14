Как он скачет!

В воскресенье «Барселона» стала чемпиона Ла Лиги 2022/23, победив 4:2 в матче с «Эспаньолом».

В ожидании титула каталонцы провели четыре долгих года, и за это время клуб пережил экономический кризис, судебные разбирательства, потерю множества ключевых и легендарных игроков, включая Месси. А также это первый полноценный сезон Хави во главе команды, и он сразу смог завоевать чемпионство.

Так что у всех членов «Барселоны», а особенно у президента есть поводы для радости.

На последних минутах матча, когда игроки на скамейке уже готовились выбежать на поле, Лапора, стоя в своей ложе, не выглядел впечатленным.

Зато когда глава клуба спустился в подтрибунные помещения, он дал волю своим эмоциям.

Только посмотрите, что вытворяет 60-летний президент каталонцев:

Вот уж он точно, как никто, ждал этого момента.