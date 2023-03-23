 503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 29262088

Varnish cache server

FC BARCELONA
Блог

📸 Видели восковую фигуру Левандовского в польском музее? У того самого бюста Роналду появился новый конкурент

Мохамед Салах Мохамед Салах
Барселона Барселона
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Садьо Мане Садьо Мане
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Если вы когда-нибудь окажетесь в польском Кракове и решите заглянуть в местный музей восковых фигур, приготовьтесь к тому, что после увиденного ваш мир прежним уже не будет.

Восковые копии знаменитых людей в краковском музее мало похожи на свои прототипы. Роберт Левандовски тоже стал жертвой таланта польских скульпторов.

Если бы не футбольная форма с девяткой на спине, нападающего «Барселоны» было бы невозможно узнать. 

Футбольный мир знает много неудачных попыток увековечить облик именитых игроков. Самое известное произведение искусства – бронзовый бюст Криштиану Роналду, который появился на Мадейре в 2017 году.

В том же году тот же скульптор создал бюст Гарета Бейла. Получилось немного лучше, чем с Роналду.

В 2018 году на мировом молодежном форуме в египетском Шарм-эль-Шейхе публика увидела уникальную скульптуру Мо Салаха.

В 2022 году странная скульптура появилась и у Садьо Мане. Болельщики увековечили в дереве образ игрока «Баварии». Шедевр находится в родном городе Садьо в Сенегале.

Пожалуй, восковая фигура Левандовского не так уж плоха!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sakhib Dagalaev
Мане топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Фигура Садьо явно ох###а от жизни
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Саша , плюс только за то, что выучила кто где играет! Молодец !
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
По сравнению со статуей Роналду - небо и земля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий