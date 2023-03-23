Если вы когда-нибудь окажетесь в польском Кракове и решите заглянуть в местный музей восковых фигур, приготовьтесь к тому, что после увиденного ваш мир прежним уже не будет.

Восковые копии знаменитых людей в краковском музее мало похожи на свои прототипы. Роберт Левандовски тоже стал жертвой таланта польских скульпторов.

Если бы не футбольная форма с девяткой на спине, нападающего «Барселоны» было бы невозможно узнать.

Футбольный мир знает много неудачных попыток увековечить облик именитых игроков. Самое известное произведение искусства – бронзовый бюст Криштиану Роналду, который появился на Мадейре в 2017 году.

В том же году тот же скульптор создал бюст Гарета Бейла. Получилось немного лучше, чем с Роналду.

В 2018 году на мировом молодежном форуме в египетском Шарм-эль-Шейхе публика увидела уникальную скульптуру Мо Салаха.

В 2022 году странная скульптура появилась и у Садьо Мане. Болельщики увековечили в дереве образ игрока «Баварии». Шедевр находится в родном городе Садьо в Сенегале.

Пожалуй, восковая фигура Левандовского не так уж плоха!