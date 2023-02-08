Первые подробности новой песни Шакиры: она снова атакует Пике?

В сеть просочилась новая песня Шакиры с Мануэлем Туризо, и кажется, что она посылает сообщения в сторону бывшего мужа Жерара Пике.

12 января музыкальный мир взорвался после выхода альбома «Sessions #53» Bizarrap и Shakira. Трек набрал более 284 миллионов прослушиваний на Youtube всего за три недели.

Вот несколько колких строчек в адрес Пике из той композиции:

•‎ «Ты променял Феррари на Рено»

•‎ «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»

•‎ «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»

•‎ «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»

Почти месяц спустя в сети появилась информация о новой песни Шакиры с соотечественником Мануэлем Туризо.

«Некоторое время меня мучила жажда, я не знаю почему», — поет в нем Шакира.

«Я хочу большего, хочу пить из пустого стакана».

Нам придется подождать, чтобы полностью услышать новую песню Шакиры с Туризо и посмотреть, есть ли там еще строки, направленные на Жерара Пике.

Ее песня с Karol G, анонсированная ранее, была перенесена на конец месяца. Изначально трек должен был выйти 2 февраля. Но, в конце концов, песня «X Si volvemos» была отложена до конца февраля этого года.