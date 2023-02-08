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Первые подробности новой песни Шакиры: она снова атакует Пике?

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В сеть просочилась новая песня Шакиры с Мануэлем Туризо, и кажется, что она посылает сообщения в сторону бывшего мужа Жерара Пике.

12 января музыкальный мир взорвался после выхода альбома «Sessions #53» Bizarrap и Shakira. Трек набрал более 284 миллионов прослушиваний на Youtube всего за три недели.

Вот несколько колких строчек в адрес Пике из той композиции:

•‎ «Ты променял Феррари на Рено»

•‎ «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»

•‎ «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»

•‎ «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»

Почти месяц спустя в сети появилась информация о новой песни Шакиры с соотечественником Мануэлем Туризо.

«Некоторое время меня мучила жажда, я не знаю почему», — поет в нем Шакира.

«Я хочу большего, хочу пить из пустого стакана».

Нам придется подождать, чтобы полностью услышать новую песню Шакиры с Туризо и посмотреть, есть ли там еще строки, направленные на Жерара Пике.

Ее песня с Karol G, анонсированная ранее, была перенесена на конец месяца. Изначально трек должен был выйти 2 февраля. Но, в конце концов, песня «X Si volvemos» была отложена до конца февраля этого года.

6 комментариев

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Maksat S
А я вам сейчас спою о том как мне все равно
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lampard4ever
- Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять.
- Но я не хочу, чтобы ты возвращалась, тем более не собираюсь плакать и умолять.
- ПОЙМИ, У ТЕБЯ ПРОСТО НЕТ ШАНСОВ! И НЕ НАДО МЕНЯ УМОЛЯТЬ!!!

Как-то так пока что всё выглядит.
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scuderiafan
Латиноамериканская Бузова
+2
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+2
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Юрий Антонович
А потом подъезжает Пике на логане и выходит с полной трехлитровой банкой березового сока.
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Serikzhan Seitmaganbetov
Кажется Шакира копирует Бузову
+6
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+6
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Falsegoalkeeper
Шакира поет с подросткового возраста, видимо ментально там и остановилась в развитии. Хотя у меня есть ощущение, что Пике с Шакирой сговорились и просто пиарят друг друга
+5
-2
+3
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