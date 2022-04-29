У «Феррари» и «Ред Булл» – противоположные подвески. Одна – дешевле и проще, вторая – мудренее, но лучше для скорости болида

Сравнение техники лидеров «Ф-1».

Новая «Формула-1» представила миру и новые главные болиды – некогда мощный «Мерседес» отправился к середнякам, а их место лидера заняла «Феррари». Оппозицию итальянцам составил «Ред Булл» – традиционно аэродинамически продвинутый с парой особенных решении и находок.

С первых тестов RB18 наравне с «Маклареном» удивлял «Формулу-1» невиданной комбинацией подвесок: тяга – спереди, толкатели – позади, хотя в последние годы команды обычно делали наоборот. Остальной блок болидов во главе с «Феррари» тоже выбрал более традиционный подход.

Но почему же «Ред Булл» и «Макларен» рискнули? В чем различия подвесок на тягах и толкателях? Какие преимущества у каждой версии? «Формула-1» ответила – недавним выпуском F1 Tech Talk с экспертами Альбертом Фабрегой (тот самый гений, объяснявший галопирование на примере пылесоса и ложки) и Сэмом Коллинсом.

Сперва журналисты-инженеры показали весь набор деталей из подвески в разборке…

А затем обсудили преимущества концепций «Феррари» и «Ред Булл».

Подвеска на тяге:

– Вся компоновка внизу, как можно ближе к асфальту – положительный момент для центра тяжести и механического сцепления: проще подогнать нужный баланс, машина устойчивее.

– толщина и масса: теоретически тяга сама по себе может быть меньше и тоньше, но тогда остальные пилоны подвески должны быть крепче, потому подвеска на тяге может быть тяжелее. Однако это не обязательно, а еще правильная компоновка способна компенсировать недостаток – как и более удобное распределение веса С другой стороны, более крепкие пилоны скорее выдержат удар колесо в колесо или легкое касание с барьерами без фатальной поломки.

Подвеска на толкателях:

– Проще доступ к элементам подвески, поскольку они сверху – хуже для центра тяжести, баланса и устойчивости, зато до них быстрее добираться, ремонтировать, перебирать и менять детали

– Структура на толкателях дешевле и проще в разработке (помимо обслуживания)

Выходит, философия «Макларена» и «Ред Булл» в новых машинах выражена в готовности к большим тратам и трудностям в обслуживании ради лучшего баланса и скорости. Однако в эру лимита бюджетов снижение трат и ремонтопригодность может выручить «Феррари» по ходу сезона – особенно к финалу. Помните, в предыдущем сезоне «Ред Булл» из-за нехватки расходников пришлось проклеивать треснувшие антикрылья скотчем? Кто знает, какие сюрпризы ждут команды с полностью новыми машинами.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca; formula1.com