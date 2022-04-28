«Ред Булл» всадил две мелкие новинки на болид – и укатил от «Феррари». Показываем, что это за детали

Крохи решают в эпоху отказа от радикальных обновлений.

Новая «Формула-1» с ограничением бюджетов и времени работы в аэротрубах перешла на философию минимальных обновлений – «Феррари» и «Мерседес», например, отложили все до Гран-при Майами и Барселоны, а «Ред Булл» привез на недавний этап в Имолу лишь пару мелких изменений. В предыдущие годы изменения, представленные на RB18, вообще делали практически все команды для почти каждого Гран-при – и называли их скорее «твиками», а не «обновлениями» или «новинками». Теперь же даже один-два дополнительных закрылка могут реально изменить расклад.

К примеру, в Австралии Ферстаппен даже не пытался атаковать Леклера и отставал на 7-8 секунд, а в Имоле две недели спустя уже Шарль с трудом преследовал даже Переса – и в решающий момент даже перестарался и улетел с трассы. То есть разница в темпе составила 20 секунд – или 0,3 секунды с круга в среднем. Весьма прилично!

Радикальное улучшение темпа пришло именно вместе с мелкими доработками RB18 – потому на подиум от англо-австрийской команды и отправили инженера из отдела аэродинамики.

«Риск внедрения новинок оправдался, – подчеркнул советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Несмотря на то, что до квалификации была всего одна практика, нам хватило смелости все-таки привезти обновления. Вот почему получать трофей на подиум пошел глава отдела аэродинамики: дубль удался благодаря тому, что оба обновления сработали.

Не думаю, что «Феррари» сможет угнаться за нашими обновлениями. Мы реально на них давим, и они ошибаются».

В Скудерии же считают немного иначе – шеф итальянцев Маттиа Бинотто верит в концепцию «минимальных новинок»:

«Ред Булл» умеет развивать машины. Две недели назад в Австралии лучший болид был у нас, сейчас же – наоборот. Баланс будет меняться от гонки к гонке, но, опять же, в целом у нас хорошая машина.

Без всякого сомнения, развитие болида – ключевой элемент сезона. Болид «Ред Булл» очень хорош, однако мы изучим нынешние результаты и будем двигаться вперед».

Что же такое представил «Ред Булл»? Мы точно знаем весь список – ведь с нового сезона команды «Формулы-1» по регламенту обязаны подавать техническим делегатам полную информацию о любых изменениях машины. А еще – проводить для журналистов брифинг с наглядной демонстрацией новинок и их назначения.

И «Ред Булл» перед уик-эндом в Имоле задекларировал лишь два мелких обновления: закрылок на детали днища, создающий локальную нагрузку, и новую компоновку задних тормозов.

Новый рассекатель выглядит вот так: идею придумали и обкатали еще до тестов в «Астон Мартин», затем ее подхватили в «Феррари», а теперь настал черед и «Ред Булл»:

Он напрямую влияет на распределение воздушных потоков по всей поверхности днища болида – примерно вот так:

«Создает локальную нагрузку через добавление дополнительного закрылка, а панель киля сужена к ведущей кромке» – лаконичнее описал новинку главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган в документе для ФИА. Впрочем, технические делегаты и не требуют (пока) более подробной информации.

А это – новая компоновка тормозов:

«Увеличение количества продуваемого воздуха через систему для дополнительного охлаждения суппортов и материалов. Изменены входные и выходные отверстия. Не внесено изменений в охлаждение, встроенное внутрь колеса», – описал новинку Монаган.

Цель – «надежность и дополнительное охлаждение задних тормозов», однако явно есть и второе назначение: более эффективное перенаправление потоков для дополнительного генерирования прижимной силы не только под днищем. Сейчас даже такие мелочи особенно важны: каждый дополнительный килограмм, найденный за пределами диффузора, позволяет немного его разгрузить и ослабить эффект «галопирования» – подскоков на прямых на скорости свыше 250 км/ч. Они как раз дестабилизируют болид в зонах мощных торможений – и любая дополнительная помощь для победы над бичом новой «Ф-1» приводит к огромному выигрышу времени.

И, конечно, новинка помогла сокращению массы и контролю температур тормозов и соответственно покрышек – пока «Мерседес» и «Феррари» страдали от недогрева и зернения, Ферстаппен и Перес отрывались.

В новой «Ф-1» разницу делают даже крохи. Удивляемся новому регламенту все сильнее!

Скрины и фото: Autosport; globallookpress.com/HOCH ZWEI