Эдриан Ньюи об уходе из «Ред Булл»: «Чувствую, что сейчас настал подходящий момент передать эстафету другим, а для себя найти новый вызов»

Теги Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Дитрих Матешиц Эдди Джордан Формула-1 Авто

Ньюи объявил об уходе из «Ред Булл».

Глава конструкторского бюро подтвердил, что по условиям соглашения о прекращении сотрудничества до начала 2025 года будет заниматься работой над завершением проекта гиперкара «Ред Булл» RB17.

«Я с самого детства хотел проектировать быстрые машины. Моей мечтой было стать инженером в «Формуле-1» и мне повезло с тем, что эта мечта осуществилась. Для меня было огромной честью на протяжении почти двух десятилетий играть важную роль в прогрессе «Ред Булл» – команда прошла путь новичков до многократных чемпионов.

Тем не менее, я чувствую, что сейчас настал подходящий момент для того, чтобы передать эстафету другим, а для себя найти новый вызов.

Если говорить о ближайших перспективах, то сейчас мы находимся на финальной стадии разработки гиперкара RB17. Поэтому оставшееся время, которое я проведу в команде, я буду сосредоточен именно на этом проекте.

Я хотел бы поблагодарить огромное количество замечательных людей, с которыми мне довелось поработать в «Ред Булл» на протяжении этих 18 лет – за их талант, преданность и упорный труд. Работать с ними было настоящей привилегией и я уверен, что команда инженеров «Ред Булл» отлично подготовлена к работе над завершающей стадией эволюции нашего болида за этот четырехлетний цикл.

От себя лично я бы хотел поблагодарить наших акционеров, покойного Дитриха Матешица, Марка Матешица и Чалерма Ювидью за их неизменную поддержку за время, что я провел в «Ред Булл». И, разумеется, Кристиана [Хорнера], который был не только бизнес-партнером, но и другом нашей семьи. Также большое спасибо Оливеру Минлаффу за его работу руководителем организации, и Эдди Джордану – моему близкому другу и менеджеру», – рассказал Ньюи.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

20 комментариев
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Кстати про Хорнера сказал,а про Марко ни слова
+17
-1
+16
Ответ Андрей Никитин99
Кстати про Хорнера сказал,а про Марко ни слова
хз что там за кошка у них пробежала с хорнером, но их реально связывает больше чем просто работа - в каком-то видосе говорилось о совместных попойках, Хорнер дал бухому Ньюи ключи от спорткара и тот на заднем дворе Хорнера крутил бублики, уничтожив газон. Согласись, это чуть больше чем просто работа.

А кто ему Марко, какая ему разница кто будет сидеть за рулем его творений, Макс или Феттель
+12
-1
+11
Ответ Клименко
Пукаешь в лужу ты, а уход части людей из Ред Булл предсказуем донельзя
ну работнику редбулла (вам) виднее
+4
0
+4
Ответ Gonshic
Вассер помчался уговаривать его, но один (Ньюи) в поле не воин. Эдриан 10 раз подумает, надо ли ему с тиффози бодаться и получать бананы или просто наслаждаться оставшейся жизнью. Денег и славы он заработал не мало.
А с чего вдруг он один? Феррари уже построила вторую по силу машину. Причем в отличии от мерсов которые который год говорят мы не понимаем машину они смогли понять свою прошлогоднюю проблему и решить ее, шины машина больше не ест. Так что там более чем есть с кем и на чем ему работать
+3
0
+3
Ответ Клименко
Что ты такое несешь(с) Матешиц умер, нету прежних важных людей
рыночек все порешает, вы слишком наивны
+2
0
+2
Вассер помчался уговаривать его, но один (Ньюи) в поле не воин. Эдриан 10 раз подумает, надо ли ему с тиффози бодаться и получать бананы или просто наслаждаться оставшейся жизнью. Денег и славы он заработал не мало.
+3
-2
+1
Новый вызов - значит точно не пенсия)
+1
0
+1
Ответ Клименко
А когда еще люди уйдут, верные Ньюи, и Макс в придачу, тоже не почувствует?
вот когда уйдут то и можно спрашивать, а сейчас это пук в лужу
+2
-2
0
Ответ Клименко
Не нужно быть работником ред булла, если смотришь Ф1 не один год и примерно понимаешь, как внутренняя кухня работает. Я давно писал, что Хорни свою диктатуру в РБ устраивает и выгонит всех людей с авторитетом
Зачем ему это? Колю Фоменко позовет с Квятом и всех покрошит на винегрет?) Допилит свой мотор, сядет за руль и всех сделает?) Акстись.
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Ответ Kappa Kappish
От того что он ушел, редбулл особо не почувствует, Ваше и ко тоже не пальцем деланы
Почему Феллоуз не может построить машину хотя бы на уровне топ3,а Ваше думаете лучше него?
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Ответ Kappa Kappish
Все это упирается в вопрос денег, даже если дикпиковый решит роскомнодзорнуться убрав важных людей то люди сверху скажут "атятя не надо так делать" и все
Что ты такое несешь(с) Матешиц умер, нету прежних важных людей
0
0
0
Ответ Клименко
Не нужно быть работником ред булла, если смотришь Ф1 не один год и примерно понимаешь, как внутренняя кухня работает. Я давно писал, что Хорни свою диктатуру в РБ устраивает и выгонит всех людей с авторитетом
Все это упирается в вопрос денег, даже если дикпиковый решит роскомнодзорнуться убрав важных людей то люди сверху скажут "атятя не надо так делать" и все
0
0
0
Ответ Kappa Kappish
вот когда уйдут то и можно спрашивать, а сейчас это пук в лужу
Пукаешь в лужу ты, а уход части людей из Ред Булл предсказуем донельзя
+1
-1
0
Ответ Kappa Kappish
От того что он ушел, редбулл особо не почувствует, Ваше и ко тоже не пальцем деланы
А когда еще люди уйдут, верные Ньюи, и Макс в придачу, тоже не почувствует?
+1
-1
0
Ответ Anastasia Smelova
Вообще ничего странного. Так то он только руководителей из РБ отметил. Марко в иерархии в лучшем случае на одном уровне с Ньюи, если не ниже, так что ничего такого. Он ещё и ни одного гонщика не упомянул, в том числе Макса.
Джордан тоже руководитель?
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Ответ Андрей Никитин99
Кстати про Хорнера сказал,а про Марко ни слова
Вообще ничего странного. Так то он только руководителей из РБ отметил. Марко в иерархии в лучшем случае на одном уровне с Ньюи, если не ниже, так что ничего такого. Он ещё и ни одного гонщика не упомянул, в том числе Макса.
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От того что он ушел, редбулл особо не почувствует, Ваше и ко тоже не пальцем деланы
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Значит хитрый Джордан таки тоже руку приложил
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