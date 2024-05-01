Эдриан Ньюи об уходе из «Ред Булл»: «Чувствую, что сейчас настал подходящий момент передать эстафету другим, а для себя найти новый вызов»

объявил об уходе из «Ред Булл».

Глава конструкторского бюро подтвердил, что по условиям соглашения о прекращении сотрудничества до начала 2025 года будет заниматься работой над завершением проекта гиперкара «Ред Булл» RB17.

«Я с самого детства хотел проектировать быстрые машины. Моей мечтой было стать инженером в «Формуле-1» и мне повезло с тем, что эта мечта осуществилась. Для меня было огромной честью на протяжении почти двух десятилетий играть важную роль в прогрессе «Ред Булл» – команда прошла путь новичков до многократных чемпионов.

Тем не менее, я чувствую, что сейчас настал подходящий момент для того, чтобы передать эстафету другим, а для себя найти новый вызов.

Если говорить о ближайших перспективах, то сейчас мы находимся на финальной стадии разработки гиперкара RB17. Поэтому оставшееся время, которое я проведу в команде, я буду сосредоточен именно на этом проекте.

Я хотел бы поблагодарить огромное количество замечательных людей, с которыми мне довелось поработать в «Ред Булл» на протяжении этих 18 лет – за их талант, преданность и упорный труд. Работать с ними было настоящей привилегией и я уверен, что команда инженеров «Ред Булл» отлично подготовлена к работе над завершающей стадией эволюции нашего болида за этот четырехлетний цикл.

От себя лично я бы хотел поблагодарить наших акционеров, покойного , Марка Матешица и Чалерма Ювидью за их неизменную поддержку за время, что я провел в «Ред Булл». И, разумеется, [Хорнера], который был не только бизнес-партнером, но и другом нашей семьи. Также большое спасибо Оливеру Минлаффу за его работу руководителем организации, и – моему близкому другу и менеджеру», – рассказал Ньюи.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?