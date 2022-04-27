В «Ф-1» болиды чернеют все сильнее. Нет, это не акция в поддержку темнокожих, а погоня за скоростью – так экономят вес на краске

Больше карбона!

Помните черный «Мерседес» последних двух лет? Тогда чемпионскую машину перекрасили из серебристого под влиянием Льюиса Хэмилтона и его желания продвинуть идеи BLM – и немцы вернули исторические цвета лишь в новом сезоне. Однако теперь чернота расползается по всему пелотону – и на этот раз не из-за политических обращений.

Болиды новой «Формулы-1» не вписались в планки по массе с первого же дня тестов: чья-то машина перевешивала на 20 кг, чья-то – на 5-7 кг, но промахнулись мимо минимальной отметки в 795 кг вообще все. Регулятор даже поднял лимит на 3 кг для облегчения работы инженерного штаба и снижения накале в «гонке диет», но это же быстрейшая серия в мире – здесь 1 лишний килограмм стоит 0,03 секунды на круге.

Потому команды тут же занялись срезкой лишних деталей, переделкой днища и поиском других возможностей снижения массы болида. И еще на первый этап в Бахрейне многие приехали более «черными» – с некоторых мест просто содрали краску для уменьшения перевеса.

Например, «Макларен»:

Или «Хаас»:

«Достичь нижнего порога – настоящий квест, – признавался технический директор «Астон Мартин» Энди Грин. – Мы прошлись по всей площади с носа до хвоста, содрали краску везде, где только могли. Думаю, суммарно «похудели» на 350 граммов».

Через месяц напор сведения краски только усилился – к примеру, сравните раскраски «Уильямса» на тестах и на Гран-при Австралии.

В Имоле «Уильямс» почернел почти целиком:

А это – «Астон Мартин» до и после:

Это только самые яркие и заметные примеры – мелкие «расползания» черного, как у «Макларена» или «Хааса», заметны уже практически на всех машинах, кроме гигантов вроде «Ред Булл», «Феррари», «Мерседесе» или «Альпин». Вероятно, им не позволяют спонсорские контракты – все-таки ливреи же не просто закрывают карбон обшивки, но еще и служат маркетинговой площадкой.

«Всегда хочется сделать машину полегче, и, конечно, наша раскраска изменилась, – признал глава отдела возможностей болида «Уильямса» Дэйв Робсон. – Часть программы по снижению массы – уменьшение количества краски на машине. Приблизиться к лимиту массы – огромная труднейшая задача. Не могу назвать точные цифры, но мы сократили так [убрав краску] очень много – это точно имеет значение.

Очевидно, вопросы раскраски – немного больше, чем просто инженерные. Но она, скорее всего, останется, потому что слишком дорого и долго будет искать другой источник сокращения той же массы. Мы бы предпочли потратить инженерный бюджет на что-то другое и сделать машину еще быстрее. Надеюсь, все так и останется.

Выходит компромисс. У машины должна быть видимая особенность, но, с другой стороны, в интересах спонсоров и сделать ее как можно быстрее. Маркетинг встречается с инженерией».

И правда, если так пойдет и дальше, от цветового разнообразия половины «Ф-1» останутся лишь легкие следы – остальную поверхность захватит чернота чистого карбона. И все – ради скорости!

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei