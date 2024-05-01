Кристиан Хорнер об уходе Ньюи: «Эдриан является моим другом и человеком, которому я всегда буду бесконечно благодарен за все, что он привнес в наше сотрудничество»

Хорнер поблагодарил Ньюи за годы работы в «Ред Булл».

Руководитель команды признал колоссальные заслуги Ньюи в успехах «Ред Булл» за последние 20 лет, отметив ключевую роль британца.

«Все наши величайшие моменты за последние двадцать лет благодаря тому, что за рулем технической команды сидел . Его виденье и гениальность помогли нам завоевать 13 титулов за 20 сезонов.

Его исключительное умение создавать концепции, выходящие за рамки «Формулы-1», умение привносить более широкое виденье в конструкцию болида, его удивительное умение принимать изменения и находить наиболее выгодные для развития области в регламенте, а также неустанное стремление к победе помогли «Ред Булл» стать более грозной силой, чем мог себе представить даже покойный ныне Дитрих Матешиц.

Более того, работать с Эдрианом последние 19 лет было огромным удовольствием. Для меня, когда Эдриан только приходил в «Ред Булл», он уже был суперзвездой среди конструкторов. Спустя два десятилетия и 13 титулов он покидает нас в статусе настоящей легенды.

Еще Эдриан является моим другом и человеком, которому я всегда буду бесконечно благодарен за все, что он привнес в наше сотрудничество. Наследие, которое он оставляет после себя, будет эхом разноситься по всей территории базы в Милтон-Кейнсе, а дорожный гиперкар RB17 достойным завершением времени, что он провел с нами», – рассказал .

Лучший инженер «Ф-1» уходит из «Ред Булл». Вот его лучше машины на 25 титулов – со всеми победами Ферстаппена