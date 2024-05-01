Кристиан Хорнер об уходе Ньюи: «Эдриан является моим другом и человеком, которому я всегда буду бесконечно благодарен за все, что он привнес в наше сотрудничество»
Хорнер поблагодарил Ньюи за годы работы в «Ред Булл».
Руководитель команды признал колоссальные заслуги Ньюи в успехах «Ред Булл» за последние 20 лет, отметив ключевую роль британца.
«Все наши величайшие моменты за последние двадцать лет благодаря тому, что за рулем технической команды сидел Эдриан Ньюи. Его виденье и гениальность помогли нам завоевать 13 титулов за 20 сезонов.
Его исключительное умение создавать концепции, выходящие за рамки «Формулы-1», умение привносить более широкое виденье в конструкцию болида, его удивительное умение принимать изменения и находить наиболее выгодные для развития области в регламенте, а также неустанное стремление к победе помогли «Ред Булл» стать более грозной силой, чем мог себе представить даже покойный ныне Дитрих Матешиц.
Более того, работать с Эдрианом последние 19 лет было огромным удовольствием. Для меня, когда Эдриан только приходил в «Ред Булл», он уже был суперзвездой среди конструкторов. Спустя два десятилетия и 13 титулов он покидает нас в статусе настоящей легенды.
Еще Эдриан является моим другом и человеком, которому я всегда буду бесконечно благодарен за все, что он привнес в наше сотрудничество. Наследие, которое он оставляет после себя, будет эхом разноситься по всей территории базы в Милтон-Кейнсе, а дорожный гиперкар RB17 достойным завершением времени, что он провел с нами», – рассказал Хорнер.
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