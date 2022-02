В новой «Ф-1» наконец сюрпризы: невиданная подвеска «Макларена». А еще «пушечный» выхлоп

Все – ради низкого центра тяжести.

«Макларен» – настоящая легенда «Формулы-1»: 12 личных чемпионских титулов, 8 Кубков конструкторов, оценочная стоимость только гоночной команды в $1 млрд и целое инженерное подразделение, поставляющее электронику и кучу других расходников соперникам и во множество серий поменьше… А с другой – англичане 9 лет не выигрывали гонки (вплоть до прошлогоднего Гран-при Италии), не боролись за титулы с прошлого десятилетия, а в конце предыдущего сезона сдали третье место Кубка конструкторов «Феррари» – параллельно пережив финансовый и бюджетный кризис из-за пандемии.

Но теперь «Макларен» готов вновь вернуться в топ и творить революцию – кажется, именно это он хотел сказать сильной презентацией болида под новый регламент 11 февраля.

Привет, еще одна реальная машина – MCL36!

«Гордимся тем, что представили настоящую машину, – высказался на презентации технический директор Джеймс Ки. – Да мы скрыли некоторые решения – по понятным причинам. Но именно эту машину вы увидите на тестах.

У нас, конечно, готов план по доработке. Мы привезем обновления на первый этап сезона Машина, конечно, изменится, но это касается и болидов всех остальных команд».

Причем переделать за месяц-другой можно мелкие или средние детали, но общие тренды, философию и концепцию болида из-за ограничения бюджета в $140 млн до нового сезона больше не исправить – просто не хватить денег и ресурсов. Потому общий осмотр идей «Макларена» дает представление об их видении машины нового поколения:

– нос – очень низкий и тонкий. Полная противоположность философии от «Астон Мартин»

– необычная подвеска: спереди – на тяге, сзади – на толкателях

– выхлопная система – «пушечная»

Вот как она выглядела раньше, до изменения регламента в 2014-м:

Remember the canon cooking exits. Let the hot air out above the beam wing. pic.twitter.com/GT3Hfdd3hH