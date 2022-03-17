Про КХЛ
Блог

«Спартак» начинает – и сразу против СКА, у «Авангарда» всего 5 защитников, московское дерби грозит скукой. В КХЛ – второй раунд плей-офф

Авангард Авангард
СКА СКА
Металлург Мг Металлург Мг
Спартак Спартак
Трактор Трактор
Салават Юлаев Салават Юлаев
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Динамо Динамо
ЦСКА ЦСКА
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Начинаются реальные зарубы.

Полуфиналы Западной конференции

ЦСКА – «Динамо»

Зачем смотреть: ради здорового сна и подвигов Александра Еременко.

Нас ждет очень странная серия в московском дерби – вывеска красивая, но за ней, скорее всего, пустота.

ЦСКА разобрал «Локомотив» за 4 матча – и к Игорю Никитину ожидаемо появились вопросики по подготовке команды к главным матчам сезона. Проблема в том, что ЦСКА совсем не выглядел доминирующей командой, а от «азартного и цеэсковского» хоккея, который декларировал Сергей Федоров после своего назначения, не было вообще ничего.

У «Динамо» похожая история – со скромной «Северсталью» бодались 7 матчей, а после пары заброшенных шайб в седьмом врубили режим осторожной сушки – такой, что Евгений Кузнецов моментально бы записал команду Алексея Кудашова в охранники кукурузы.

Из яркого у «Динамо» есть Войнов и лучшее большинство первого раунда, но ЦСКА обороняется надежнее – в цифровом выражении спецбригады меньшинства армейцев сильнее Череповца на 10%. Впрочем, у «Динамо» потери – состав покидают О’Делл и Петерссон, что взрывает вторую линию нападения и еще сильнее снижает качество хоккея в Кубке Гагарина.

Скорее всего, нас ждет очень грустная и скучная возня – такая же, какую мы видели на Олимпиаде в исполнении сборной России, в тренерский штаб которой входили и Кудашов, и Федоров. К сожалению, в тренерском стиле двух специалистов «сыграть правильно» никак не находит гармонии с установкой «сыграть интересно для зрителя». Вот и останется только порадоваться за Александра Еременко – динамовская легенда даже после 40 выручает свою команду в важнейших матчах сезона.

СКА – «Спартак»

Зачем смотреть: сын олигарха все еще в деле в качестве тренера.

Минское «Динамо» официально вошло в историю как первый клуб, вылетевший от СКА Ротенберга: белорусы моментами даже показывали яркую игру, а их легионеры пытались не думать, как поскорее покинуть лигу, но в итоге все закончилось в четырех матчах. Конечно, у «Динамо» нет таких возможностей, как у Питера, а еще у них даже близко в составе нет Гусева с Кузьменко, которые в среднем выбивают по 2 очка за игру. Из 18 голов СКА в первом раунде эта парочка организовала 11. С одной стороны – понятно, с кем «Спартаку» действовать персонально. С другой – а как их удержать-то, особенно в большинстве, где армейцы стабильно реализуют одну из трех-четырех попыток?!

Автоматический выход красно-белых в полуфинал конференции – это, конечно, успех: они могли и не пройти «Йокерит». Но даже две дополнительные недели тренировок не помогут войти в игровой ритм – «Спартак» только начнет вкатываться в плей-офф, когда он для него, скорее всего, уже закончится. Это понимает и Борис Миронов, хоть и уверяет, что команда готова к СКА на 100%. Посмотрим, но прямо сейчас москвичи выглядят как второй пункт в списке побед Романа Ротенберга.

Кстати, это будет удивительно насыщенная легионерами пара: у «Спартака» не сыграет отчисленный Виртанен, а у СКА – травмированный Кемппайнен. Все остальные – на месте. Пока, во всяком случае.

Полуфиналы Восточной конференции

«Металлург» – «Авангард»

Зачем смотреть: эль-класико российского хоккея нулевых возвращается.

«Магнитка» напугала невнятным стартом серии с «Барысом», но тут же вспомнила, что именно она лидер Востока по итогам регулярки (пусть и по процентам). Уральцы вкатились – и довольно уверенно забрали следующие четыре матча. Не помешал даже отъезд основного голкипера: Олкинуора, как и многие другие финны, рванул на родину, но оказалось, что у отдыхавшего в регулярке Кошечкина наступила очередная по счету молодость. Вообще показывать в 38 лет такую статистику (94,9% отраженных, коэффициент надежности – 1,56) – это что-то из раздела фантастики. Правда, теперь перед воротами гигантского Василия будут нападающие другого класса.

«Авангард» в третий раз за четыре года выбил из плей-офф Казань и, похоже, отправил Дмитрия Квартальнова на биржу труда. Стали просыпаться Толчинский, Прохоркин, Сошников, совершенно гениально играет Корбан Найт и полный порядок в третьем-четвертом звеньях, которые должны решать в плей-офф. Система Хартли все еще работает, но из нее вынули два важных винтика – Каски и Покка вернулись в Финляндию, и импортозамещения тут ну никак не получится. Есть нереально работоспособные Береглазов и Шарипзянов, но каждый из них в новых условиях и так играет больше получаса, а бросать неподготовленную к основе молодежь – типа Давыдова – даже на 8-10 минут Хартли не будет. Не в его принципах.

Если ко второму раунду не вернется травмированный Кирилл Готовец, то Омск можно вычеркивать из списка претендентов на титул – забрать Кубок Гагарина, играя в четыре с половиной защитника (Чистякову тоже не доверяют много времени), просто невозможно. И вылет может произойти совсем скоро: обороне «Авангарда» противостоит лучшая атака Востока в первом раунде (21 гол за 5 матчей).

«Трактор» – «Салават Юлаев»

Зачем смотреть: «Трактор» в статусе фаворита, а «Салават» рубится за Амирова.

Главное – хотелось бы поблагодарить каждого игрока «Салавата» и фаната из Уфы за то, как они поддержали Родиона Амирова, который проходит курс лечения.

«Салават» здорово отреагировал на отъезд легионеров и тяжелую болезнь молодого игрока – хорошая злость, заряженность на борьбу и много командной работы. Отлично проявили себя Шмелев и Кадейкин, а Виктор Тихонов вспомнил, что когда-то умел набирать очки, а не просто бодаться в третьем звене – в этой паре «Салават» совсем не фаворит из-за отсутствия легионеров, но следить за ростом команды, попавшей в тяжелейшие условия, будет очень интересно.

А вот у «Трактора» появился отличный шанс влететь в финал Востока – и даже довольно быстро, потому что есть определенное преимущество в классе. Легионеры на месте – если не уедут по домам прямо по ходу второго раунда, то должны делать результат. Из интересных русских игроков стоит следить за Виталем Кравцовым и Никитой Тертышным – последний вообще продолжает свой сказочный сезон и за какой-то год может проделать путь из игрока ВХЛ в лидера команды, которая по делу претендует на финал Кубка Гагарина. Правда, потенциальную победу «Трактора» в серии будет сложно считать полноценной местью за прошлогоднее поражение – тогда у Уфы все же была сила звена Хартикайнена, Ларсен и чудо-сэйвы Метсолы.

Рейтинг силы от Sports.ru

Если в прошлый раз мы ставили «Спартак» на первое место, то теперь он последний – еще бы: 0 побед в первом раунде!

Великим Ягра сделали отец, талант и нелюбовь к коммунистам – так он стал главным европейцем в истории НХЛ

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке  

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Владимир Федоренко, Алексей Филиппов; vk.com/traktor_chelyabinsk

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные