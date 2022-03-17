«Спартак» начинает – и сразу против СКА, у «Авангарда» всего 5 защитников, московское дерби грозит скукой. В КХЛ – второй раунд плей-офф

Начинаются реальные зарубы.

Полуфиналы Западной конференции

ЦСКА – «Динамо»

Зачем смотреть: ради здорового сна и подвигов Александра Еременко.

Нас ждет очень странная серия в московском дерби – вывеска красивая, но за ней, скорее всего, пустота.

ЦСКА разобрал «Локомотив» за 4 матча – и к Игорю Никитину ожидаемо появились вопросики по подготовке команды к главным матчам сезона. Проблема в том, что ЦСКА совсем не выглядел доминирующей командой, а от «азартного и цеэсковского» хоккея, который декларировал Сергей Федоров после своего назначения, не было вообще ничего.

У «Динамо» похожая история – со скромной «Северсталью» бодались 7 матчей, а после пары заброшенных шайб в седьмом врубили режим осторожной сушки – такой, что Евгений Кузнецов моментально бы записал команду Алексея Кудашова в охранники кукурузы.

Из яркого у «Динамо» есть Войнов и лучшее большинство первого раунда, но ЦСКА обороняется надежнее – в цифровом выражении спецбригады меньшинства армейцев сильнее Череповца на 10%. Впрочем, у «Динамо» потери – состав покидают О’Делл и Петерссон, что взрывает вторую линию нападения и еще сильнее снижает качество хоккея в Кубке Гагарина.

Скорее всего, нас ждет очень грустная и скучная возня – такая же, какую мы видели на Олимпиаде в исполнении сборной России, в тренерский штаб которой входили и Кудашов, и Федоров. К сожалению, в тренерском стиле двух специалистов «сыграть правильно» никак не находит гармонии с установкой «сыграть интересно для зрителя». Вот и останется только порадоваться за Александра Еременко – динамовская легенда даже после 40 выручает свою команду в важнейших матчах сезона.

СКА – «Спартак»

Зачем смотреть: сын олигарха все еще в деле в качестве тренера.

Минское «Динамо» официально вошло в историю как первый клуб, вылетевший от СКА Ротенберга: белорусы моментами даже показывали яркую игру, а их легионеры пытались не думать, как поскорее покинуть лигу, но в итоге все закончилось в четырех матчах. Конечно, у «Динамо» нет таких возможностей, как у Питера, а еще у них даже близко в составе нет Гусева с Кузьменко, которые в среднем выбивают по 2 очка за игру. Из 18 голов СКА в первом раунде эта парочка организовала 11. С одной стороны – понятно, с кем «Спартаку» действовать персонально. С другой – а как их удержать-то, особенно в большинстве, где армейцы стабильно реализуют одну из трех-четырех попыток?!

Автоматический выход красно-белых в полуфинал конференции – это, конечно, успех: они могли и не пройти «Йокерит». Но даже две дополнительные недели тренировок не помогут войти в игровой ритм – «Спартак» только начнет вкатываться в плей-офф, когда он для него, скорее всего, уже закончится. Это понимает и Борис Миронов, хоть и уверяет, что команда готова к СКА на 100%. Посмотрим, но прямо сейчас москвичи выглядят как второй пункт в списке побед Романа Ротенберга.

Кстати, это будет удивительно насыщенная легионерами пара: у «Спартака» не сыграет отчисленный Виртанен, а у СКА – травмированный Кемппайнен. Все остальные – на месте. Пока, во всяком случае.

Полуфиналы Восточной конференции

«Металлург» – «Авангард»

Зачем смотреть: эль-класико российского хоккея нулевых возвращается.

«Магнитка» напугала невнятным стартом серии с «Барысом», но тут же вспомнила, что именно она лидер Востока по итогам регулярки (пусть и по процентам). Уральцы вкатились – и довольно уверенно забрали следующие четыре матча. Не помешал даже отъезд основного голкипера: Олкинуора, как и многие другие финны, рванул на родину, но оказалось, что у отдыхавшего в регулярке Кошечкина наступила очередная по счету молодость. Вообще показывать в 38 лет такую статистику (94,9% отраженных, коэффициент надежности – 1,56) – это что-то из раздела фантастики. Правда, теперь перед воротами гигантского Василия будут нападающие другого класса.

«Авангард» в третий раз за четыре года выбил из плей-офф Казань и, похоже, отправил Дмитрия Квартальнова на биржу труда. Стали просыпаться Толчинский, Прохоркин, Сошников, совершенно гениально играет Корбан Найт и полный порядок в третьем-четвертом звеньях, которые должны решать в плей-офф. Система Хартли все еще работает, но из нее вынули два важных винтика – Каски и Покка вернулись в Финляндию, и импортозамещения тут ну никак не получится. Есть нереально работоспособные Береглазов и Шарипзянов, но каждый из них в новых условиях и так играет больше получаса, а бросать неподготовленную к основе молодежь – типа Давыдова – даже на 8-10 минут Хартли не будет. Не в его принципах.

Если ко второму раунду не вернется травмированный Кирилл Готовец, то Омск можно вычеркивать из списка претендентов на титул – забрать Кубок Гагарина, играя в четыре с половиной защитника (Чистякову тоже не доверяют много времени), просто невозможно. И вылет может произойти совсем скоро: обороне «Авангарда» противостоит лучшая атака Востока в первом раунде (21 гол за 5 матчей).

«Трактор» – «Салават Юлаев»

Зачем смотреть: «Трактор» в статусе фаворита, а «Салават» рубится за Амирова.

Главное – хотелось бы поблагодарить каждого игрока «Салавата» и фаната из Уфы за то, как они поддержали Родиона Амирова, который проходит курс лечения.

«Салават» здорово отреагировал на отъезд легионеров и тяжелую болезнь молодого игрока – хорошая злость, заряженность на борьбу и много командной работы. Отлично проявили себя Шмелев и Кадейкин, а Виктор Тихонов вспомнил, что когда-то умел набирать очки, а не просто бодаться в третьем звене – в этой паре «Салават» совсем не фаворит из-за отсутствия легионеров, но следить за ростом команды, попавшей в тяжелейшие условия, будет очень интересно.

А вот у «Трактора» появился отличный шанс влететь в финал Востока – и даже довольно быстро, потому что есть определенное преимущество в классе. Легионеры на месте – если не уедут по домам прямо по ходу второго раунда, то должны делать результат. Из интересных русских игроков стоит следить за Виталем Кравцовым и Никитой Тертышным – последний вообще продолжает свой сказочный сезон и за какой-то год может проделать путь из игрока ВХЛ в лидера команды, которая по делу претендует на финал Кубка Гагарина. Правда, потенциальную победу «Трактора» в серии будет сложно считать полноценной местью за прошлогоднее поражение – тогда у Уфы все же была сила звена Хартикайнена, Ларсен и чудо-сэйвы Метсолы.

Рейтинг силы от Sports.ru

Если в прошлый раз мы ставили «Спартак» на первое место, то теперь он последний – еще бы: 0 побед в первом раунде!

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Владимир Федоренко, Алексей Филиппов; vk.com/traktor_chelyabinsk