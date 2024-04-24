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«Магнитка» уже сегодня может стать чемпионом! Следим за четвертым матчем финала вместе

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Или «Локо» начнет камбэк?

Фото: vk.com/hclokomotiv_official/Ярослав и Юлия Нееловы

Всем привет! «Локомотив» и «Металлург» сыграют в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Никита Надёжин
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