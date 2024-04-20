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«Металлург» повел 2-0 в финале! Во втором матче хватило всего одной шайбы

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Смотрели эту игру вместе с вами.

Спасибо всем за внимание! Трансляцию провел Никита Надёжин.

Никита Надёжин

Матч завершен! «Металлург» победил «Локомотив» со счетом 1:0 во втором матче. Счет в финальной серии – 2-0.

Никита Надёжин

Семь секунд еще играть, вбрасывание в средней зоне.

Никита Надёжин

Шайба не засчитана! Все еще 1:0 в пользу «Металлурга»

Гол не засчитан! И из-за чего? Не из-за игрового времени матча. А из-за паса рукой Герната в зоне атаки в ходе момента, который в итоге завершился голом!

Никита Надёжин

Арбитры пытаются понять, успел ли «Локомотив» забить до завершения игрового времени.

Никита Надёжин

ГОООООООООЛ! 1:1!

«Локомотив» забил на последних секундах периода! Оставались буквально десятые секунды до сирены, но есть гол! Мощный штурм ворот Набокова, шайба выскочила на пятак, и оттуда Иванов нанес низом точный бросок!

Никита Надёжин

Моментище!

Сергеев набросил шайбу на пятачок, и шайба заметалась во вратарской, туда прибежали все игроки «Локомотива» и пытались затолкать шайбу в ворота, но не получилось!

Никита Надёжин

Отличный бросок! Березкин отлично бросал с правого круга вбрасывание - Набоков шикарен!

Никита Надёжин

«Локомотив» заменил вратаря и играет в шестером.

Никита Надёжин

Удаление отменено! Арбитры приняли такое решение после видеопросмотра.

Никита Надёжин

Арбитры проверяют момент с удалением Хабарова по видеопросмотру.

Никита Надёжин

«Локомотив» получил большинство! Хабаров удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой против Полунина.

Никита Надёжин

Карпов и Коробкин убежали в контратаку «2 в 1», но чуть-чуть не дошла передача на Егора на дальнюю штангу.

Никита Надёжин

Никулин атаковал с острого угла по правому флангу, но клюшка была подставлена, и шайба отскочила за пределы площадки.

Никита Надёжин

Неплохо! Каюмов протащил шайбу по левому флангу, сместился в центр и сделал пас на ход Сергееву, который хлестко бросил! Набоков поймал.

Никита Надёжин

«Металлург» выводит шайбу от своих ворот и делает проброс. Команда играет по счету, пытаясь минимизировать моменты для соперника.

Никита Надёжин

Юров не позволил бросить Каюмову, который оказался на хорошей позиции по центру.

Никита Надёжин

Гераськин подобрал шайбу по левому флангу, зашел в зону и сделал пас чуть под себя и в центр на Гребенкина, который бросил низом в касание – Исаев отразил щитком!

Никита Надёжин

Никулин хорошо входил в зону «Металлурга» по центру, пытался бросить, но угодил в блок-шот соперника.

Никита Надёжин

«Металлург» провел атаку, Коробкин сделал передачу, однако защитник выпустил шайбу за синюю линию, и соперник совершил перехват шайбы.

Никита Надёжин

«Металлург» имел возможность «2 в 1», но передача Орехова на дальнюю штангу на Михайлиса не прошла – отлично сыграл игрок «Локомотива».

Никита Надёжин

Момент «Металлурга»!

Зернов великолепно обыграл Герната на синей линии и вышел один на один с Исаевым, обводил вратаря и низом бросал, но голкипер успел сложиться в шпатаге и отразить.

Никита Надёжин

Тесанов хорошо выкатил на ударную позицию на левом фланге и бросил -–Набоков парировал.

Никита Надёжин

Вовченко попробовал бросить со средней дистанции, но соперник подставил клюшку, и шайба укатилась в угол площадки.

Никита Надёжин

Акользин довольно неприятно бросил под перекладину, Исаев отбил плечом, а затем Карпов атаковал в дальний угол с правого фланга – Исаев вновь парировал.

Никита Надёжин

Набоков поймал шайбу после наброса Елесина от синей линии.

Никита Надёжин

ГООООООЛ! 1:0!

Шайба на 21-й секунде периода! Контратака «Металлурга», Зернов прошел по правому флангу, сместился в центр и нанес точный бросок!

Никита Надёжин

20:15 по броскам в створ в пользу «Локомотива» по итогам двух периодов.

Никита Надёжин

Второй перерыв. По-прежнему счет не открыт – 0:0 в игре «Металлурга» и «Локомотива» после двух периодов.

Никита Надёжин

Никулин с левого фланга сделал передачу под ворота Полунину, который пытался забить верхом, но Набоков хорош.

Никита Надёжин

Сергеев и Гернат выполнили два наброса – Набоков отразил, далее Иванов активно играл на пятаке, и вновь вратарь «Металлурга» действует убедительно.

Никита Надёжин

Арбитры еще посмотрели повтор этого эпизода, и Карпов получил две минуты.

Никита Надёжин

«Локомотив» получил возможность для игры в большинстве. Карпов отправился в штраф-бокс на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

Никита Надёжин

Момент «Локомотива»!

Получилось быстро убежать в контратаку почти «2 в 1», Рафиков катил по правому флангу и сделал пас в центр, на Иванов, тот пытался попасть в ближний угол, но Набоков справился!

Никита Надёжин

Большой момент «Металлурга»!

Карпов зашел в зону по правому флангу, подключил Хабарова к атаке, защитник прошел к воротам по центру, выдержал паузу и бросил, но Исаев великолепен!

Никита Надёжин

Зернов технично подставил клюшку в центре после передачи Орехова – Исаев смог отреагировать на изменение направления шайбы.

Никита Надёжин

«Металлург» поиграет в большинстве. Гернат удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой против Юрова.

Никита Надёжин

Гребенкин достаточно остро отправлял шайбу на дальнюю штангу, но она просто прокатилась по пятачку.

Никита Надёжин

Полунин хорошо атаковал в ближнюю девятку с левого фланга – Набоков среагировал.

Никита Надёжин

Зернов немного не совладал с шайбой – была возможность выскочить на пятачок и нанести бросок.

Никита Надёжин

Бут здорово с левого фланга смещался на пятак, но не чуть-чуть не получилось завезти шайбу в ворота, но и Набоков сохранял внимательность!

Никита Надёжин

Момент «Локомотива»!

Березкин вышел один на один, пытался бросить над щитком, но Набоков сумел справиться в этом эпизоде, отразив шайбу!

Никита Надёжин

Зернов получил шайбу на ближнем пятаке и бросал низом в дальний угол! Рядом со штангой.

Никита Надёжин

«Металлург» продолжает играть в большинстве на старте периода, и Пресс резким кистевым бросоком направлял шайбу в дальний угол – Исаев парировал!

Никита Надёжин

Перерыв. 0:0 в матче «Металлурга» и «Локомотива» по итогам первого периода.

Никита Надёжин

Елесин удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Вовченко стремился к чужую зону, отменяя проброс, и Елесин получил удаление в этом единоборстве.

Никита Надёжин

Маклюков! Забил, не засчитали, но он продолжает бросковую активность! Сильный щелчок защитника «Металлурга», но, кажется, попал на пятаке в своего же игрока, Петунина.

Никита Надёжин

Исаев парировал бросок Канцерова, угрожавшего воротам с половины зоны, из-под защитника!

Никита Надёжин

Каюмов хорошо атаковал, пользуясь кистевым броском, со средней дистанции по центру – Набоков отбил шайбу.

Никита Надёжин

Счет остается 0:0!

Гол «Металлурга» не засчитан из-за положения вне игры.

Никита Надёжин

«Локомотив» взял запрос на предмет возможного положения вне игры.

Никита Надёжин

ГОООООЛ! 1:0!

«Металлург» впереди! Михайлис прошел по левому флангу, закатился за ворота и сделал передачу на синюю линию, Маклюков принял шайбу, хлестко щелкнул и попал в дальний угол!

Никита Надёжин

Хабаров наносил сильный бросок от синей линии, но блокируется соперником эта попытка.

Никита Надёжин

Хороший момент! Бут проник в зону соперника по центру и быстро сделал скидку направо, после чего Андронов бросал в касание! Набоков щитком отразил!

Никита Надёжин

Бут пытался протащить шайбу на пятак, но уральцы подчистили пространство перед воротами, а следом Зернов убегал в контратаку и бросал с левого края – Исаев забрал шайбу.

Никита Надёжин

Активный отрезок от Хабарова: сначала набрасывал шайбу от синей линии, а затем поддержал атаку на дальней штанге, но внимателен соперник перед своими воротами.

Никита Надёжин

Береглазов бросал с дальней дистанции, Бут мощно накатил на пятак, пытался добить, но чуть выше створа ворот прошла шайба.

Никита Надёжин

Отличный момент «Локомотива»!

Сергеев подключился к атаке, сыграл в пас с партнером, и получил шайбу на правом фланге, практически по центру, атаковал в дальний угол, но Набоков парировал бросок!

Никита Надёжин

Теперь удаление у «Металлурга»! Андронов прошел до зоны соперника, и Пресс придержал его руками. Игра в равных составах «4 на 4».

Никита Надёжин

Но еще одно удаление схватил «Локомотив»! За нарушение численного состава. Вторая возможность у «Металлурга» в большинстве в первом периоде.

Никита Надёжин

Михайлис классно отдавал шайбу на пятачок, однако замкнуть передачу партнерам не удалось.

Никита Надёжин

«Металлург» выиграл вбрасывание и сразу же довел шайбу на левый круг вбрасывания, откуда Вовченко хлестко бросил низом! Исаев поймал!

Никита Надёжин

«Металлург» получил большинство. Гернат удален на две минуты за подножку против Канцерова, который входил в зону соперника.

Никита Надёжин

Аверин полезно действовал на пятаке, но не получилось нанести акцентированный бросок по воротам.

Никита Надёжин

Стартовые вратари: Илья Набоков – Даниил Исаев.

Никита Надёжин

Состав «Металлурга»

Маклюков – Пресс, Канцеров – Зернов – Силантьев; Орехов – Еременко, Михайлис – Юров – Петунин; Хабаров – Минулин, Вовченко – Гераськин – Гребенкин; Паливко, Акользин – Джонсон – Карпов, Коробкин.

Никита Надёжин

Состав «Локомотива»

Рафиков – Сергеев, Каюмов – Иванов – Березкин; Гернат – Черепанов, Бут – Андронов – Аверин; Береглазов – Елесин, Кирьянов – Алексеев – Никулин; Симашев, Полунин – Красковский – Тесанов, Лихачев.

Никита Надёжин

В первом матче серии «Металлург» одержал победу со счетом 2:1, причем «Локомотив» забил и вел в третьем периоде, но уральцы забросили две шайбы подряд в этом же периоде и выиграли игру.

Никита Надёжин

Всем привет! «Металлург» и «Локомотив» проведут второй матч в серии финала Кубка Гагарина.

Никита Надёжин
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