«Металлург» повел 2-0 в финале! Во втором матче хватило всего одной шайбы
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Спасибо всем за внимание! Трансляцию провел Никита Надёжин.
Матч завершен! «Металлург» победил «Локомотив» со счетом 1:0 во втором матче. Счет в финальной серии – 2-0.
Семь секунд еще играть, вбрасывание в средней зоне.
Шайба не засчитана! Все еще 1:0 в пользу «Металлурга»
Гол не засчитан! И из-за чего? Не из-за игрового времени матча. А из-за паса рукой Герната в зоне атаки в ходе момента, который в итоге завершился голом!
Арбитры пытаются понять, успел ли «Локомотив» забить до завершения игрового времени.
ГОООООООООЛ! 1:1!
«Локомотив» забил на последних секундах периода! Оставались буквально десятые секунды до сирены, но есть гол! Мощный штурм ворот Набокова, шайба выскочила на пятак, и оттуда Иванов нанес низом точный бросок!
Моментище!
Сергеев набросил шайбу на пятачок, и шайба заметалась во вратарской, туда прибежали все игроки «Локомотива» и пытались затолкать шайбу в ворота, но не получилось!
Пошла последняя минута третьего периода.
Отличный бросок! Березкин отлично бросал с правого круга вбрасывание - Набоков шикарен!
«Локомотив» заменил вратаря и играет в шестером.
Удаление отменено! Арбитры приняли такое решение после видеопросмотра.
Арбитры проверяют момент с удалением Хабарова по видеопросмотру.
Тайм-аут «Локомотива».
«Локомотив» получил большинство! Хабаров удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой против Полунина.
Карпов и Коробкин убежали в контратаку «2 в 1», но чуть-чуть не дошла передача на Егора на дальнюю штангу.
Никулин атаковал с острого угла по правому флангу, но клюшка была подставлена, и шайба отскочила за пределы площадки.
Неплохо! Каюмов протащил шайбу по левому флангу, сместился в центр и сделал пас на ход Сергееву, который хлестко бросил! Набоков поймал.
«Металлург» выводит шайбу от своих ворот и делает проброс. Команда играет по счету, пытаясь минимизировать моменты для соперника.
Юров не позволил бросить Каюмову, который оказался на хорошей позиции по центру.
Гераськин подобрал шайбу по левому флангу, зашел в зону и сделал пас чуть под себя и в центр на Гребенкина, который бросил низом в касание – Исаев отразил щитком!
Никулин хорошо входил в зону «Металлурга» по центру, пытался бросить, но угодил в блок-шот соперника.
«Металлург» провел атаку, Коробкин сделал передачу, однако защитник выпустил шайбу за синюю линию, и соперник совершил перехват шайбы.
«Металлург» имел возможность «2 в 1», но передача Орехова на дальнюю штангу на Михайлиса не прошла – отлично сыграл игрок «Локомотива».
Момент «Металлурга»!
Зернов великолепно обыграл Герната на синей линии и вышел один на один с Исаевым, обводил вратаря и низом бросал, но голкипер успел сложиться в шпатаге и отразить.
Тесанов хорошо выкатил на ударную позицию на левом фланге и бросил -–Набоков парировал.
Вовченко попробовал бросить со средней дистанции, но соперник подставил клюшку, и шайба укатилась в угол площадки.
Акользин довольно неприятно бросил под перекладину, Исаев отбил плечом, а затем Карпов атаковал в дальний угол с правого фланга – Исаев вновь парировал.
Набоков поймал шайбу после наброса Елесина от синей линии.
ГООООООЛ! 1:0!
Шайба на 21-й секунде периода! Контратака «Металлурга», Зернов прошел по правому флангу, сместился в центр и нанес точный бросок!
Третий период.
20:15 по броскам в створ в пользу «Локомотива» по итогам двух периодов.
Второй перерыв. По-прежнему счет не открыт – 0:0 в игре «Металлурга» и «Локомотива» после двух периодов.
Пошла последняя минута второго периода.
«Металлург» играет в полном составе.
Никулин с левого фланга сделал передачу под ворота Полунину, который пытался забить верхом, но Набоков хорош.
Сергеев и Гернат выполнили два наброса – Набоков отразил, далее Иванов активно играл на пятаке, и вновь вратарь «Металлурга» действует убедительно.
Арбитры еще посмотрели повтор этого эпизода, и Карпов получил две минуты.
«Локомотив» получил возможность для игры в большинстве. Карпов отправился в штраф-бокс на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.
Момент «Локомотива»!
Получилось быстро убежать в контратаку почти «2 в 1», Рафиков катил по правому флангу и сделал пас в центр, на Иванов, тот пытался попасть в ближний угол, но Набоков справился!
Большой момент «Металлурга»!
Карпов зашел в зону по правому флангу, подключил Хабарова к атаке, защитник прошел к воротам по центру, выдержал паузу и бросил, но Исаев великолепен!
«Локомотив» играет в полном составе.
Зернов технично подставил клюшку в центре после передачи Орехова – Исаев смог отреагировать на изменение направления шайбы.
«Металлург» поиграет в большинстве. Гернат удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой против Юрова.
Гребенкин достаточно остро отправлял шайбу на дальнюю штангу, но она просто прокатилась по пятачку.
Полунин хорошо атаковал в ближнюю девятку с левого фланга – Набоков среагировал.
Зернов немного не совладал с шайбой – была возможность выскочить на пятачок и нанести бросок.
Бут здорово с левого фланга смещался на пятак, но не чуть-чуть не получилось завезти шайбу в ворота, но и Набоков сохранял внимательность!
Момент «Локомотива»!
Березкин вышел один на один, пытался бросить над щитком, но Набоков сумел справиться в этом эпизоде, отразив шайбу!
«Локомотив» играет в полном составе.
Зернов получил шайбу на ближнем пятаке и бросал низом в дальний угол! Рядом со штангой.
«Металлург» продолжает играть в большинстве на старте периода, и Пресс резким кистевым бросоком направлял шайбу в дальний угол – Исаев парировал!
Второй период.
Перерыв. 0:0 в матче «Металлурга» и «Локомотива» по итогам первого периода.
Елесин удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Вовченко стремился к чужую зону, отменяя проброс, и Елесин получил удаление в этом единоборстве.
Пошла последняя минута первого периода.
Маклюков! Забил, не засчитали, но он продолжает бросковую активность! Сильный щелчок защитника «Металлурга», но, кажется, попал на пятаке в своего же игрока, Петунина.
Исаев парировал бросок Канцерова, угрожавшего воротам с половины зоны, из-под защитника!
Каюмов хорошо атаковал, пользуясь кистевым броском, со средней дистанции по центру – Набоков отбил шайбу.
Счет остается 0:0!
Гол «Металлурга» не засчитан из-за положения вне игры.
«Локомотив» взял запрос на предмет возможного положения вне игры.
ГОООООЛ! 1:0!
«Металлург» впереди! Михайлис прошел по левому флангу, закатился за ворота и сделал передачу на синюю линию, Маклюков принял шайбу, хлестко щелкнул и попал в дальний угол!
Хабаров наносил сильный бросок от синей линии, но блокируется соперником эта попытка.
Хороший момент! Бут проник в зону соперника по центру и быстро сделал скидку направо, после чего Андронов бросал в касание! Набоков щитком отразил!
«Локомотив» сделал два проброса подряд.
Бут пытался протащить шайбу на пятак, но уральцы подчистили пространство перед воротами, а следом Зернов убегал в контратаку и бросал с левого края – Исаев забрал шайбу.
Активный отрезок от Хабарова: сначала набрасывал шайбу от синей линии, а затем поддержал атаку на дальней штанге, но внимателен соперник перед своими воротами.
Береглазов бросал с дальней дистанции, Бут мощно накатил на пятак, пытался добить, но чуть выше створа ворот прошла шайба.
Отличный момент «Локомотива»!
Сергеев подключился к атаке, сыграл в пас с партнером, и получил шайбу на правом фланге, практически по центру, атаковал в дальний угол, но Набоков парировал бросок!
Обе команды – в полных составах.
Теперь удаление у «Металлурга»! Андронов прошел до зоны соперника, и Пресс придержал его руками. Игра в равных составах «4 на 4».
Но еще одно удаление схватил «Локомотив»! За нарушение численного состава. Вторая возможность у «Металлурга» в большинстве в первом периоде.
«Локомотив» играет в полном составе.
Михайлис классно отдавал шайбу на пятачок, однако замкнуть передачу партнерам не удалось.
«Металлург» выиграл вбрасывание и сразу же довел шайбу на левый круг вбрасывания, откуда Вовченко хлестко бросил низом! Исаев поймал!
«Металлург» получил большинство. Гернат удален на две минуты за подножку против Канцерова, который входил в зону соперника.
Аверин полезно действовал на пятаке, но не получилось нанести акцентированный бросок по воротам.
Игра началась!
Стартовые вратари: Илья Набоков – Даниил Исаев.
Состав «Металлурга»
Маклюков – Пресс, Канцеров – Зернов – Силантьев; Орехов – Еременко, Михайлис – Юров – Петунин; Хабаров – Минулин, Вовченко – Гераськин – Гребенкин; Паливко, Акользин – Джонсон – Карпов, Коробкин.
Состав «Локомотива»
Рафиков – Сергеев, Каюмов – Иванов – Березкин; Гернат – Черепанов, Бут – Андронов – Аверин; Береглазов – Елесин, Кирьянов – Алексеев – Никулин; Симашев, Полунин – Красковский – Тесанов, Лихачев.
В первом матче серии «Металлург» одержал победу со счетом 2:1, причем «Локомотив» забил и вел в третьем периоде, но уральцы забросили две шайбы подряд в этом же периоде и выиграли игру.
Всем привет! «Металлург» и «Локомотив» проведут второй матч в серии финала Кубка Гагарина.
За Анну Каренину! :)
Никитина уволят, антихоккей окончательно сгонет из кхл.