Овертайм в третьем матче финала Кубка Гагарина! Следим за ним вместе с вами
«Локомотиву» никак нельзя ошибаться.
Овертайм.
33:23 по броскам в створ ворот в пользу «Локомотива» по итогам трех периодов.
Перерыв. Игра продолжится в овертайме. 1:1 после трех периодов матча.
Пошла последняя минута третьего периода.
«Металлургу» удалось создать контратаку с преимуществом, Михайлис принял шайбу на левом фланге, сместился в центр и бросил низом! Исаев щитком парировал!
Березкин вылезал с левого фланга на пятак, Иванов пытался добить шайбу в ворота, но Набоков вместе с партнерами не позволил этого сделать.
Классный момент «Локомотива»!
Тесанов сыграл великолепным образом – сместился с левого фланга, ускользнул от опеки несколько игроков соперника, и из центра площадки бросал наверняка, но немного не попал!
Алексеев делал достаточно острый прострел с левого фланга вдоль ворот.
Отличный момент «Локомотива»!
Березкин прошел за воротами и сделал передачу в центр зоны под бросок Каюмову, который атаковал в касание, но шайба не достигла цели!
ГООООООООЛ! 1:1!
«Локомотив» дожал, равный счет! Очень солидное большинство с огромным атакующим напором, хоть и «Металлург» уже играл в полном составе, но это же мгновения Иванов с пятака забросил шайбу в ворота Набокова.
Березкин добивал шайбу в ворота с пятака, и, возможно, даже попал в штангу!
На старте большинства Каюмов бросил с левого круга вбрасывания – Набоков отбил перед собой, но сразу же накрыл шайбу в ловушку.
«Локомотив» получил большинство. Гераськин удален на две минуты за подножку.
«Локомотив» играет в полном составе.
Прошла минута большинства «Металлурга». Был лишь наброс в исполнении Пресса от синей линии за этот отрезок.
Первое удаление в этом матче случилось в третьем периоде. Алексеев удален на две минуты за подножку.
Очень плотно действуют команды в третьем периоде, пока что не хватает голевых моментов.
Канцеров неплохо убежал в контратаку по левому флангу, однако не бросил.
Джонсон использовал в свою пользу отскок от борта, первым успел к шайбе, поставил корпус и бросил с ближней дистанции! Исаев справился.
Каюмов бросил от борта с правого фланга – Набоков зафиксировал шайбу в амуниции.
Третий период.
23:16 по броскам в створ ворот в пользу «Локомотива» после двух периодов.
Перерыв. «Металлург» забил во втором периоде и ведет 1:0 в игре с «Локомотивом» по итогам 40 минут игры.
Пошла последняя минута второго периода.
Каюмов атаковал с острого угла с левого фланга – Набоков зафиксировал шайбу.
Момент «Металлурга»!
Силантьев в средней зоне сделал передачу на Канцерова, который за счет скорости ворвался в зону по центру, обошел защитника, сблизился с вратарем, но не переиграл Исаева!
Каюмов хорошо вкатился в зону по центру, бросил, однако шайба отрикошетила в угол площадки от клюшки соперника.
ГООООООЛ! 0:1!
«Металлург» впереди! Канцеров с левого фланга сделал подкидочку на пятак Зернову, и шайба отскочила чуть назад, но также на пятаке оказался Силантьев, который броском низом и отправил шайбу в ворота.
Березкин активно двигался по зоне соперника, и с левого фланга сделал поперечную передачу на Аверина, однако соперник вновь выставил клюшку, и бросок пришелся мимо ворот.
Тесанов сделал скидочку под бросок Красковскому, атаковавшему с половины зоны, но подставлена клюшка соперника, и шайба отскочила в сторону от ворот.
Хороший момент!
Гернат получил передачу на свободном пространстве по центру зоны и со всей мощи щелкнул по воротам – точно в Набокова!
«Металлург» убежал в быструю контратаку, Карпов бросал с позиции правого фланга - чуть выше перекладины!
Березгалов не позволил Гребенкину пробиться к воротам по левому флангу.
Зернов выцарапал шайбу в середине зоны у соперников и мгновенно нанес кистевой бросок верхом! Исаев справился.
«Локомотив» играет с преимуществом и продолжает действовать очень энергично, что превращается в голевые моменты.
Аверин бросал с ближнего пятака – Набоков великолепен!
Чехович мог забросить шайбу с пятака, но Еременко успел выставить клюшку и изменить направление шайбы!
Момент! Никулин с хорошей позиции по центру атаковал, но, по всей видимости, попал в Полунина, находившегося перед Набоковым.
Красковский отправил шайбу на пятачок, Тесанов ее нашел перед воротами и стремился отправить в ворота, но Набоков закрыл угол ворот.
Михайлис открывался на пятачке и пытался подставить клюшку на передачу партнера, но Гернат успел наложить свою клюшку на клюшку соперника.
Хороший бросок Каюмова в ближний угол с правого круга вбрасывания после входа в зону соперника! Рядом со штангой.
Второй период.
Перерыв. 0:0 в матче «Локомотива» и «Металлурга» после первого периода, в котором был гол, но его отменили из-за офсайда.
Пошла последняя минута первого периода.
Момент «Металлурга»!
Джонсон бросил с половины зоны, Исаев отбил перед собой, и Коробкин добивал в касание, но шайба прошла рядом со штангой!
Березкин индивидуально прошел вперед по левому флангу и неплохо бросил по воротам, но Набоков забрал шайбу.
Моменты «Локомотива»!
Сначала шайба заметалась во вратарской, но протолкнуть ее за ленточку не удалось, а следом Красковский на пятаке переправлял шайбу в ворота, но немного не хватило точности!
«Локомотив» тут же провел классную позицию атаку, Каюмов сделал диагональный пас слева на Березкина, который принял шайбу с правого фланга и бросал! Чуть мимо ворот.
Счет остается прежним – 0:0!
Арбитры отменили гол из-за офсайда после видеопросмотра.
Тренерский штаб «Металлурга» взял запрос на предмет возможного положения вне игры перед голом. Просматривают прием шайбы Алексеевым на синей линии.
ГОООООООЛ! 1:0!
«Локомотив» открыл счет! Удалась быстрая атака: Алексеев получил шайбу справа на синей линии, затем выполнил точный пас на ход Никулину, который оказался практически один на один с вратарем, и отправил шайбу между ног Набокову!
Карпов сделал резкую передачу из-за ворот в центр на Джонсона, который хотел сразу же бросить в касание, но не дали ему это сделать.
Исаев зафиксировал шайбу после броска Пресса от синей линии.
Красковский отлично поборолся за шайбу за воротами и доставлял шайбу на пятачок, однако не получилось бросить по воротам.
Каюмов нанес кистевой бросок после входа в зону с правого фланга – Набоков отразил шайбу в угол площадки.
«Локомотив» очень содержательно и агрессивно проводит первую половину периода.
Момент! Последовал наброс от синей линии, Полунин играл на пятаке на добивании, но Набоков щитками перекрыл весь низ, парировав бросок.
7 минут и 5 секунд команды играли без пауз с начала игры.
Классный момент «Локомотива»!
Березкин имел возможность забросить шайбу с пятачка, но Набоков не позволил ее завезти в ближний угол.
Отличный темп и скорости задали команды в первом периоде.
Юров здорово подключил Орехова к атаке, защитник принял шайбу на синей линии с право стороны, и мощно издали щелкал! «Локомотив» отразил атаку.
Тесанов атаковал с правого круга вбрасывания! Успели помешать форварду, и шайба прошла мимо створа ворот.
Хороший момент! Шайба оказалась на пятачке перед Набоковым, и Никулин пытался пробить голкипера, но вратарь сыграл хорошо.
«Локомотив» активно провел стартовую смену в матче, но дальний бросок Рафикова был заблокирован.
Матч начался!
Стартовые вратари: Даниил Исаев – Илья Набоков.
Состав «Локомотива»
Рафиков – Сергеев, Каюмов – Иванов – Березкин; Гернат – Черепанов, Бут – Андронов – Чехович, Береглазов – Елесин, Никулин – Алексеев – Полунин; Симашев, Аверин – Красковский – Тесанов, Лихачев.
Состав «Металлурга»
Маклюков – Пресс, Канцеров – Зернов – Силантьев; Орехов – Еременко, Михайлис – Юров – Петунин; Хабаров – Минулин, Вовченко – Гераськин – Гребенкин; Паливко, Акользин – Джонсон – Карпов, Коробкин.
«Металлург» лидирует в серии, создав себе преимущество после двух первых матчей, выиграв обе встречи – 2:1 и 1:0.
Всем привет! «Локомотив» и «Металлург» проведут третий матч серии финала Кубка Гагарина.