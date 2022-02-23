У 20-летнего игрока «Салавата» и «Торонто» нашли опухоль мозга. Он проходит химиотерапию, тренируется и верит, что вернется

Главный вызов в жизни Родиона Амирова.

Самая ужасная спортивная новость дня: у 20-летнего Родиона Амирова обнаружена опухоль мозга – об этом сообщил генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас. Нападающий пропустит остаток сезона – и это при самых благоприятных раскладах.

«В данный момент Родион Амиров вместе со своей семьей находится в Германии, где проходит лечение. Он выходит на лед три раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, и он твердо намерен вернуться в профессиональный хоккей», – говорится в заявлении Дэна Мильштейна, агента игрока.

Что произошло? Как ее обнаружили?

В апреле 2021-го Амиров подписал контракт с задрафтовавшим его «Торонто», но остался еще на год в родном «Салавате» – на правах аренды. Сезон не задался, даже не начавшись: в августовском матче с «Северсталью» Родион потерял равновесие и влетел головой в борт. Тогда о будущем диагнозе никто не подозревал – игрок сломал ключицу и выбыл на месяц.

На лед он вернулся ближе к концу сентября – сыграл три матча и снова резко пропал из заявки.

«Что с Амировым? К сожалению, повлияло сотрясение, которое он получил на предсезонке. Врачи пытаются разобраться. По этой причине он пропускает матчи», – говорил тренер «Салавата» Тони Лямся в конце октября.

Обследование и лечение нападающий проходил в Германии – в Дюссельдорфе. К началу декабря Амиров уже набирал форму в «Торосе», вышел на пару смен за «Салават» в матче с «Адмиралом» (и успел сделать результативную передачу), а уже после евротуровской паузы стал получать в КХЛ в районе 11-13 минут. Последний на данный момент матч Родион провел 3 января 2022-го – против «Магнитки». Через несколько дней после этого он почувствовал головокружение и помутнение зрения.

Амиров вернулся в немецкую больницу, где прошел дополнительное обследование – врачи настояли. В конце января стал известен страшный диагноз: опухоль мозга.

Амиров – один из лучших игроков своего возраста

Родион – один из самых талантливых игроков 2001 года рождения. Не только в России – в мире вообще. «Торонто» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 15-м номером.

«Что нам в нем понравилось? Его скорость, – говорил тогда Кайл Дубас. – На наш взгляд, она одна из лучших в его классе игроков. Нам понравилось, как он провел прошлый год, а также понравилось его умение находить способ оказывать влияние на игру на уровне КХЛ в этом сезоне. Нам нравится его игра с шайбой и без. Когда он не набирает очки, он может внести свой вклад, используя скорость, а также принести пользу в меньшинстве и форчеке. Мы были счастливы, что его не взяли до нашего пика, и немедленно забрали».

У «Лифс» было время внимательно изучить все возможности Амирова – с 17 лет он играет в основе «Салавата Юлаева». За три неполных сезона в КХЛ он провел 70 матчей и набрал приличные для его возраста 18 (10+8) очков. Самое главное, что ему доверяли в Уфе – выпускали даже в большинстве.

В юниорской и молодежной сборных он был одним из лидеров. В апреле 2019-го сборная России U18 взяла серебро ЮЧМ, а Амиров, выбивший 6+3 за 7 матчей (+ решающий буллит в полуфинале), вошел в символическую сборную турнира – вместе с Джеком Хьюзом и Коулом Кофилдом, которые уже играют в НХЛ.

Родион мог поехать на МЧМ-2020, но не пробился в топ-6, а в нижние тройки Валерий Брагин брать его не стал: «Он игрок первых двух звеньев, где ему играть? Он что, бомбардир в КХЛ, как Капризов, по 20 голов забивает? Ноль голов».

Через год Амиров не только поехал на МЧМ-2021 (2+4 в 7 матчах), но и успел до этого формально дебютировать за главную сборную России – Ларионов повез всю молодежку на взрослый Кубок «Карьялы» и выиграл его. У Родиона – 3 гола в 3 играх и титул лучшего нападающего турнира.

Этот сезон должен был стать для Амирова прорывным во взрослом хоккее. Но теперь вся карьера под вопросом.

Что будет дальше?

Родион уже прошел первую неделю курса химиотерапии. Некоторые лекарства вызвали у него тошноту, но в остальном он чувствует себя хорошо – при этом отказываться от тренировок не собирается: он продолжает ежедневные занятия, в том числе три раза в неделю на льду.

«После того, как ты какое-то время не катаешься на коньках, то потом, выходя на лед, чувствуешь себя не в своей тарелке, – объяснил Амиров в интервью Sportsnet. – Я живу обычной жизнью. Я продолжаю тренироваться, кататься, ходить в спортзал. Врачи это приветствуют. Я отрабатываю броски, работаю над своими руками – в основном выполняю те же упражнения, что и обычно, но делаю это самостоятельно».

Родион хочет стать примером для многих людей с серьезными заболеваниями, но при этом не скрывает, что и сам ориентируется на спортсменов, прошедших через непростые испытания: хоккеистов Брайана Бойла (рак костного мозга) и Оскара Линдблума (саркома Юинга), олимпийского чемпиона Пекина-2022 в слоупстайле Макса Парро и теннисистку Алису Клейбанову (у обоих – лимфома Ходжкина).

«Я хочу сохранять позитивный настрой, хочу, чтобы люди думали обо мне позитивно, – говорит он. – Есть много других людей, которые болеют. Я хочу показать своим примером, что могу дать людям надежду. Они видят, что я делаю, и, надеюсь, получат положительные эмоции. Я позитивен. Я хочу чувствовать, что могу играть в лучшей хоккейной лиге мира. Моя вера в Бога дает мне силы и уверенность в том, что я все преодолею.

Никогда нельзя сдаваться. Вызовы нужны для того, чтобы вы их преодолевали. Всегда оставайся на позитиве».

Говорить о шансах на возвращение в профессиональный хоккей сложно – нет детальной информации по диагнозу. Кроме того непонятно, как будет реагировать организм Амирова на лечение. И все же шанс есть – к примеру, канадец Уэйд Маклауд, игравший в АХЛ и ECHL, перенес четыре операции по удалению опухоли мозга и смог вернуться в хоккей после трех пропущенных сезонов.

Фото: vk.com/hcsalavat; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Vesa Moilanen via imago-images.de; instagram.com/amirovrodya