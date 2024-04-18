Битва «Магнитки» и «Локомотива» начинается! Следим за первым матчем финала вместе

«Локомотив» выступит в финале КХЛ во второй раз в истории. Команда поборется за титул впервые с 2009 года. В этом розыгрыше плей-офф «Локомотив» выглядит достаточно внушительно, победив ЦСКА (4-1 в серии), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-0).