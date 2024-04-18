Битва «Магнитки» и «Локомотива» начинается! Следим за первым матчем финала вместе
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Фото: vk.com/hcmetallurg
Гераськин бросал низом с правого круга вбрасывания! Исаев щитком парировал и затем ловушкой прижал шайбу.
Полунин удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой против Юрова. «Металлург» получил большинство.
Юров выиграл вбрасывание, Михайлис с левого фланга быстро перевел шайбу направо, откуда Еременко сразу же атаковал! Исаев среагировал.
Гераськин! Закатился с шайбой по центру зоны соперника и атаковал верхом из-за под защитника! Исаев зафиксировал шайбу.
Канцеров бросал с левого фланга! Чуть-чуть мимо ворот.
«Металлург» отлично зашел в зону соперника, Юров оставил шайбу под себя на Петунина, у которого было пространство перед собой, и он атаковал ворота, но попал в конек соперника!
Зернов! Как же здорово катил Денис! Взял шайбу в своей зоне, прошел среднюю, затем дошел до ворот Исаева, и отдавал шайбу на пятачок, но не получилось замкнуть!
Хороший момент! Сергеев нанес мощнейший щелчок, Березкин играл на добивании, но отбился «Металлург»!
Аверин, выкатываясь из-за ворот, хотел завезти шайбу в дальний угол ворот Набокова! Было близко, хоть не получилось добиться результата.
Большой моментище!
«Металлург» выскочил «2 в 1» в атаке, Канцеров сместился с фланга в центр и бросал по воротам, но Исаев великолепно справился с этим моментом.
Набоков зафиксировал шайбу после хорошего броска Сергеева от синей линии!
Иванов классно вылезал из-за ворот на пятак и пытался сразу же добить шайбу! Но Набоков удержал ее в ловушке.
Минулин мощно щелкал от синей линии, Андронов заблокировал бросок соперника.
ГООООООЛ! 1:1!
«Металлург» сравнял результат! Великолепная и насыщенная атака удалась команде! Бросали и Пресс, и Юров, а завершил атаку Михайлис после передачи Петунина, атаковавший уже по практически пустым воротам с левого фланга!
Канцеров попытался быстро ответить – броском с половины зоны, Исаев контролировал эпизод, блином отразил шайбу.
ГООООООЛ! 0:1!
«Локомотив» открыл счет! Отличное начало периода от команды! Каюмов из центра зоны сделал отличную передачу на Березкина, который великолепно отправил шайбу под перекладину!
Момент «Локомотива»!
Кирьянов здорово атаковал с правого фланга, а Никулин пытался сыграть на добивании – шайбу буквально прокатились по вратарской площади!
Березкин здорово сместился с фланга в центр и сделал скидку на синюю линию, откуда Рафиков набросил на ворота – неплохая атака.
Третий период.
22:9 по статистике бросков в створ ворот по итогам двух периодов в пользу «Металлурга».
Перерыв. По-прежнему не открыт счет в матче: 0:0 после второго периода.
Пошла последняя минута второго периода.
Хабаров и Канцеров бросали с дальней дистанции, но хоккеисты «Локомотива» заблокировали обе попытки.
Юров прошел вперед по центру и бросил после входа в зону соперника – чуть мимо створа ворот.
Гернат плотно силовым приемом встретил Вовченко в средней зоне.
Несколько смен подряд команды проводят без остроты у ворот, играют сконцентрировано.
Юров активно катил по правому флангу и вбросил шайбу в зону, после чего «Локомотив» забрал ее, но сделал проброс.
«Металлург» сделал проброс. Шайбу вбросят в зоне перед воротами Набокова. И следом еще одна остановка, вбрасывание назначено в средней зоне.
Шайба оказалась в ловушке Исаева после дальней попытки в исполнении Орехова.
«Локомотив» играет в полном составе.
«Металлург» отлично разыграл шайбу, Вовченко мощно щелкнул, Исаев успел переместиться и парировать бросок!
Вовченко решился на кистевой бросок с левого круга вбрасывания! Исаев зафиксировал шайбу!
Истекла минута большинства. Орехов пытался набросить от синей линии, но шайба была заблокирована, после чего отрикошетила за пределы площадки.
Аверин удален на две минуты за подножку, выполненную в зоне соперника против Пресса. «Металлург» поиграет в большинстве.
Еще одна неплохая попытка! Гребенкин с левого фланга сделал передачу в центр на Гераськина, который резко бросил в касание, но чуть сошла шайба с крюка, не самый сильный бросок получился, и Исаев поймал.
Крутой момент «Металлурга»!
Юров набросил шайбу на пятак издали, Петунин выцарапал ее перед воротами и наверняка атаковал ворота в упор, но Исаев сыграл шикарно, парировав бросок!
Пресс сам протащил шайбу от своих ворот до чужой зоны и сам же бросил с правого фланга – Исаев отразил.
«Металлург» играет в полном составе.
Великолепный момент!
Шалунов получил отличный шанс – шайба пришла к форварду на левый круг вбрасывания, и Максим хлестко атаковал в касание! Набоков парировал.
Джонсон заблокировал наброс Герната от синей линии.
Первое удаление в матче, «Локомотив» получил большинство. Орехов удален на две минуты за выброс шайбы.
Полунин хитро бросал верхом с острого угла! Набоков сыграл бдительно и отразил бросок.
Арбитр остановил игру после того, как Симашев получил повреждение в результате эпизода Гераськиным. Поднялся игрок «Локомотива» и отправился на скамейку запасных.
Второй период.
13:4 по статистике бросков в створ ворот в пользу «Металлурга» в первом периоде.
Перерыв. 0:0 после первого периода в матче «Металлурга» и «Локомотива».
Пошла последняя минута первого периода.
Отличный момент!
«Металлургу» удалась быстрая атака! Гераськин промчался вперед по левому флангу и бросал из круга вбрасывания в дальний угол! Рядом!
Акользин цеплялся в единоборстве на пятачке, чтобы добавить шайбу в ворота! «Локомотив» не позволил сыграть на добивании.
Юров сыграл остро! Форвард с левого фланга выбрался на пятачок и пытался загнать шайбу под перекладину, но чуть-чуть выше створа бросил!
Плотный щелчок Орехова с дальней дистанции! Исаев забрал шайбу в ловушку.
Канцеров проник за счет скорости в чужую зону, отставил шайбу под себя на Силантьева, но бросок Дмитрия с ползоны заблокирован!
Могло получиться интересно! Если бы передача Гребенкина с левого фланга дошла бы на ближний пятак, где открывался Гераськин, но успели смахнуть шайбу с крюка форварда «Металлурга».
Гераськин прошел вперед по левому флангу и нанес кистевой бросок! Исаев сыграл хорошо, поймав шайбу.
«Металлург» продолжает нагружать вратаря соперника – еще один наброс Юрова издали, Исаев вновь среагировал.
Силантьев нанес бросок практически от синей линии, Исаев видел направление шйабы и забрал ее в ловушку.
«Металлург» убежал в контратаку «3 в 2», Карпов владел шайбой по правому флангу и решил сам атаковать ворота, но Сергеев заблокировал бросок.
Рекламная пауза в матче. «Металлург» играет чуть больше с шайбой, но «Локомотив» уже создал хорошие голевые моменты.
Михайлис на скорости входил в зону по правому флангу, однако не удалось найти продолжения атаки, а в следующей атаке Исаева зафиксировал шайбу после броска от синей линии.
Пресс набрасывал шайбу от синей линии, но она не дошла до Исаева, поскольку была заблокирована на ближнем пятаке.
Большой момент «Локомотива»!
Бут сыграл великолепно, обыграв соперника на пятаке и очень тонко сделал передачу на Чеховича, который в касание отправлял шайбу ворота, но Набоков растянулся в шпагате!
Каюмов притаился на пятачке и был близок к голу! Неплохо Артур переправлял шайбу после отскока от борта, но Набоков сыграл внимательно.
Хороший момент «Металлурга»!
Отличная диагональная передача, Вовченко получил шайбу на правом фланге, вошел в зону и хлестко бросил верхом – не попал!
«Металлург» пробросился и шайбу вбросят перед воротами Набокова.
«Локомотив» хорошо сыграл в прессинге, Березкин сделал пас на синюю линию, после чего Сергеев набросил на ворота, Набоков поймал шайбу.
Матч стартовал!
Стартовые вратари: Илья Набоков – Даниил Исаев.
Состав «Металлурга»
Маклюков – Пресс, Канцеров – Зернов – Силантьев; Орехов – Еременко, Михайлис – Юров – Петунин; Хабаров – Минулин, Вовченко – Гераськин – Гребенкин; Паливко, Акользин – Джонсон – Карпов, Коробкин.
Состав «Локомотива»
Рафиков – Сергеев, Каюмов – Шалунов – Березкин; Гернат – Черепанов, Бут – Андронов – Чехович; Береглазов – Елесин, Никулин – Иванов – Алексеев; Симашев, Аверин – Красковский, Полунин, Кирьянов.
«Металлург» сыграет в финале в пятый раз в истории и дважды ранее выигрывал Кубок Гагарина. В этом плей-офф команда переиграла «Амур» (4-2 в серии), «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» (4-3).
«Локомотив» выступит в финале КХЛ во второй раз в истории. Команда поборется за титул впервые с 2009 года. В этом розыгрыше плей-офф «Локомотив» выглядит достаточно внушительно, победив ЦСКА (4-1 в серии), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-0).
Всем привет! «Металлург» и «Локомотив» проведут первый матч финальной серии Кубка Гагарина.