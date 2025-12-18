  • Спортс
Роддик о расставании Алькараса и Ферреро: «Ситуация странная – обычно 17 декабря перестановок уже не делают»

Роддик назвал странным уход Ферреро из команды Алькараса.

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

«Ситуация странная – обычно 17 декабря перестановок уже не делают. Если это не реакция на какое-то последнее событие или набор обстоятельств, то заканчивают в ноябре, после итогового, или даже раньше, и вводят что-то новое.

Слова «мне хотелось бы продолжить» мне кажутся очень хорошо обдуманными. Их сложно истолковать неверно. И не хочу раздувать из мухи слона, но если бы я уходил, оставаясь недовольным, то, наверное, сказал бы нечто подобное», – сказал Роддик в своем подкасте Served.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Served with Andy Roddick
