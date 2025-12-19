1

Три французских игрока признались в участии в договорных матчах (RMC Sport)

Три французских теннисиста участвовали в договорных матчах.

Три французских теннисиста признались в участии в договорных матчах, сообщает RMC Sport.

На прошлой неделе игроки были допрошены следователями и вскоре будут вызваны в суд для официального предъявления обвинений. Имена игроков пока не называются.

Теннисисты были участниками более крупной схемы по организации договорных матчей. Расследование началось два года назад с 25-тысячника ITF в Родезе. Тогда полиция зафиксировала подозрительные ставки на игры с участием двух французских игроков, которые, как считалось, странно вели себя на корте. Сейчас расследование охватывает 45 матчей.

Теннис идеален для договорняков. А расследуют их бывшие полицейские, которые ловят игроков на лжи и пытаются забирать телефоны

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: rmc.bfmtv.com
договорные матчи
logoATP
деньги
Ставки на теннис
челленджеры и турниры ITF
