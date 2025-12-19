  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Вихлянцева о Мирре Андреевой: «Тысячники у нее есть, теперь можно зацепиться за финалы «Шлемов»
3

Вихлянцева о Мирре Андреевой: «Тысячники у нее есть, теперь можно зацепиться за финалы «Шлемов»

Наталья Вихлянцева: Мирра Андреева может зацепиться за финал ТБШ.

Экс-54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева высказалась о будущем 18-летней Мирры Андреевой.

В сезоне-2025 россиянка дебютировала в топ-10 и стала чемпионкой двух тысячников – в Дубае и Индиан-Уэллс.

«Что касается будущего Андреевой, то мы видим, что в предсезонную подготовку наконец-то случился подарок – та собачка, которую обещали за победы, за топ-10. Уже не знаю, что ей надо было сделать, чтобы получить право завести собачку, потому что это большая ответственность (улыбается).

Важно, что Мирре надо будет защищать много рейтинговых очков. Это очень ответственный момент, потому что это не только у нее в голове. Пресса, интервью до и после турниров, защитит или нет – все будет обсуждаться. Здесь вопрос, как она будет это прорабатывать с психологом, как от этого отвлекаться, но команда ей поможет.

Тысячники у нее есть, теперь можно зацепиться за финалы турниров «Большого шлема». Конечно, сложно, учитывая доминацию Арины Соболенко, игру Елены Рыбакиной, но я не удивлюсь хорошему результату где-нибудь на «Ролан Гаррос», на грунте, если Мирра хорошо начнет, если все будет хорошо, а игра пойдет», – приводит слова Вихлянцевой «Чемпионат».

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте

Мирра заработала в 4 раза больше любого хоккеиста КХЛ и другие факты о призовых в теннисе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
logoWTA
logoМирра Андреева
logoНаталья Вихлянцева
logoЕлена Рыбакина
logoАрина Соболенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Молодежный итоговый турнир ATP. 3-й тур. Блокс играет с Прижмичем, Ходар поборется с Ландалусе, Будков Кьер – с Тьеном, Басаваредди победил Энгеля
30 минут назадLive
Бангалор. Командный выставочный турнир. Линетт играет с Костюк, Суреш встретится с Медведевым, Eagles Монфиса вышли в финал
41 минуту назадLive
Гауфф – самая высокооплачиваемая спортсменка 2025-го по версии Forbes, в топ-10 – восемь теннисисток
45 минут назад
Три французских игрока признались в участии в договорных матчах (RMC Sport)
сегодня, 10:27
Стефанос Циципас: «Нет зрителей – нет проблем. В первую очередь я играю для себя»
сегодня, 09:11
Радукану, Крейчикова и Мертенс заявились на турнир в Хобарте
сегодня, 08:48
Тони Надаль: «Не думаю, что расставание с Ферреро повлияет на Алькараса»
сегодня, 07:57
Осака ушла из собственного спортивного агентства и вернулась к IMG (Бен Ротенберг)
сегодня, 07:14
Синнер, Швентек и Гауфф сыграют на 1 Point Slam на неделе перед Australian Open
сегодня, 06:19
Разногласия по новому контракту привели к разрыву Алькараса и Ферреро (Marca)
вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос