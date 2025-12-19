Вихлянцева о Мирре Андреевой: «Тысячники у нее есть, теперь можно зацепиться за финалы «Шлемов»

Наталья Вихлянцева: Мирра Андреева может зацепиться за финал ТБШ.

Экс-54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева высказалась о будущем 18-летней Мирры Андреевой .

В сезоне-2025 россиянка дебютировала в топ-10 и стала чемпионкой двух тысячников – в Дубае и Индиан-Уэллс.

«Что касается будущего Андреевой, то мы видим, что в предсезонную подготовку наконец-то случился подарок – та собачка, которую обещали за победы, за топ-10. Уже не знаю, что ей надо было сделать, чтобы получить право завести собачку, потому что это большая ответственность (улыбается).

Важно, что Мирре надо будет защищать много рейтинговых очков. Это очень ответственный момент, потому что это не только у нее в голове. Пресса, интервью до и после турниров, защитит или нет – все будет обсуждаться. Здесь вопрос, как она будет это прорабатывать с психологом, как от этого отвлекаться, но команда ей поможет.

Тысячники у нее есть, теперь можно зацепиться за финалы турниров «Большого шлема». Конечно, сложно, учитывая доминацию Арины Соболенко , игру Елены Рыбакиной , но я не удивлюсь хорошему результату где-нибудь на «Ролан Гаррос», на грунте, если Мирра хорошо начнет, если все будет хорошо, а игра пойдет», – приводит слова Вихлянцевой «Чемпионат».

