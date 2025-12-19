Гауфф – самая высокооплачиваемая спортсменка 2025-го по версии Forbes, в топ-10 – восемь теннисисток

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года.

Третья ракетка мира Коко Гауфф возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года, опубликованный журналом Forbes. Всего в топ-20 попали 10 теннисисток.

1. Коко Гауфф (теннис) – $33 млн (8 млн призовых и 25 млн маркетинговых доходов);

2. Арина Соболенко (теннис) – $30 млн (15 и 15);

3. Ига Швентек (теннис) – $25,1 млн (10,1 и 15);

4. Гу Айлин (фристайл) – $23,1 млн (0,1 и 23);

5. Циньвэнь Чжэн (теннис) – $22,6 млн (1,6 и 21);

6. Мэдисон Киз (теннис) – $13,4 млн (4,4 и 9);

7. Нелли Корда (гольф) – $13 млн (3 и 10);

8-9. Наоми Осака (теннис) – $12,5 млн (2,5 и 10);

8-9. Елена Рыбакина (теннис) – $12,5 млн (8,5 и 4);

10. Джессика Пегула (теннис) – $12,3 млн (5,3 и 7);

11. Кейтлин Кларк (баскетбол) – $12,1 млн (0,1 и 12);

12. Аманда Анисимова (теннис) – $11,3 млн (7,3 и 4);

13. Сабрина Ионеску (баскетбол) – $10,5 млн (0,5 и 10);

14. Джино Титикул (гольф) – $10,3 млн (8,3 и 2);

15. Энджел Риз (баскетбол) – $9,4 млн (0,4 и 9);

16. Пейдж Бекерс (баскетбол) – $9,1 млн (0,1 и 9);

17. Жасмин Паолини (теннис) – $8,3 млн (5,3 и 3);

18-19. Сидни Маклафлин (легкая атлетика) – $8,2 млн (0,2 и 8);

18-19. Линдси Вонн (горные лыжи) – $8,2 млн (0,2 и 8);

20. Илона Майер (регби) – $8,1 млн (0,1 и 8).

Ранее издание Sportico опубликовало свою версию рейтинга: в нем первое место тоже заняла Гауфф.

