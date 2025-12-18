Гилберт о расставании Алькараса и Ферреро: «Только на прошлой неделе говорил, что это очень спокойное межсезонье»
Гилберт высказался о расставании Алькараса с Ферреро.
Экс-четвертая ракетка мира Брэд Гилберт прокомментировал уход Хуана Карлоса Ферреро из команды Карлоса Алькараса.
«Ого, я только на прошлой неделе говорил, что это очень спокойное🤫 межсезонье. «Побег из Алькараса» и ХКФ расстаются после потрясающего семилетнего сотрудничества», – твитнул бывший тренер Андре Агасси и Энди Маррея.
Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @bgtennisnation
