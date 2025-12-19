0

Радукану, Крейчикова и Мертенс заявились на турнир в Хобарте

Эмма Радукану и Барбора Крейчикова сыграют в Хобарте.

Стала известна заявка WTA 250 в Хобарте, который стартует 12 января.

В Австралии планируют выступить:

Полный список участников здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
