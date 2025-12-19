Радукану, Крейчикова и Мертенс заявились на турнир в Хобарте
Эмма Радукану и Барбора Крейчикова сыграют в Хобарте.
Стала известна заявка WTA 250 в Хобарте, который стартует 12 января.
В Австралии планируют выступить:
Элиза Мертенс (20);
Эмма Радукану (29);
Маккартни Кесслер (31);
Ива Йович (35);
Энн Ли (38);
Ева Лис (40);
Барбора Крейчикова (65).
Полный список участников здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
