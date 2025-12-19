Бублик раскритиковал мячи Australian Open: «Такой херней мы будем играть на «Шлеме»

Александр Бублик недоволен качеством мячей Australian Open.

11-я ракетка мира Александр Бублик раскритиковал качество мячей Australian Open . Ранее казахстанец показал , как изнашиваются мячи после пяти минут тренировки.

«Дорогие друзья, пришло очень много сообщений о том, что мне якобы не повезло с партией мячей. Объясняю: таких мячей в продаже нет. Это мячи, которые мне прислала Федерация тенниса Австралии. Ими мы будем играть и в одиночном, и в парном разряде на Australian Open. Вот такой херней, которая через 20 минут превращается в это, мы будем играть на «Шлеме», – сказал Бублик в своем телеграм-канале.

Теннисные мячи стали паршивого качества – об этом говорят игроки. Как так вышло?

Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?