Бублик раскритиковал мячи Australian Open: «Такой херней мы будем играть на «Шлеме»
Александр Бублик недоволен качеством мячей Australian Open.
11-я ракетка мира Александр Бублик раскритиковал качество мячей Australian Open. Ранее казахстанец показал, как изнашиваются мячи после пяти минут тренировки.
«Дорогие друзья, пришло очень много сообщений о том, что мне якобы не повезло с партией мячей. Объясняю: таких мячей в продаже нет. Это мячи, которые мне прислала Федерация тенниса Австралии. Ими мы будем играть и в одиночном, и в парном разряде на Australian Open. Вот такой херней, которая через 20 минут превращается в это, мы будем играть на «Шлеме», – сказал Бублик в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Бублика
