  • Сервара о расставании Алькараса и Ферреро: «Такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым»
Жиль Сервара высказался о расставании Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

Жиль Сервара прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

В августе француз расстался с чемпионом US Open-2021 Даниилом Медведевым после восьми лет работы.

– Почему Алькарас прекратил сотрудничество с тренером после семи лет совместной работы?

– Я заметил, что такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы продолжать прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым. Если все действительно так, то это очень разумный шаг. Важно почувствовать это вовремя, чтобы не было поздно, а изменения происходили по правильным причинам, ради дальнейшего развития. Оценить это решение можно только в будущем. И ничто не мешает предположить, что он может вновь обратиться к Ферреро, если результаты станут хуже.

– Может ли возникнуть усталость после такой долгой совместной работы как у игрока, так и у тренера?

– Семь лет – это очень много. Уже после трех появляется усталость, и важно сохранять свежесть, постоянно искать способы прогрессировать и бросать себе вызов. Даже на самом высоком уровне в успешной команде это важно, потому что успех на топ-уровне складывается из множества мелочей, а единственный способ развиваться – постоянно ставить себе новые задачи, – сказал Сервара в интервью L’Équipe.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
