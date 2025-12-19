Осака ушла из собственного спортивного агентства и вернулась к IMG (Бен Ротенберг)
Наоми Осака покинула собственное спортивное агентство.
Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака прекратила сотрудничество с агентом Стюартом Дьюгидом, пишет журналист Бен Ротенберг. Они работали вместе с 2016-го, а в 2022-м основали спортивное агентство Evolve.
По информации Ротенберга, японка покинула собственное агентство и с 2026-го снова будет сотрудничать с IMG.
В настоящее время Evolve представляет интересы Арины Соболенко, Анны Калинской, Ника Кириоса, Онс Жабер, Теренса Атмана, Евы Лис и Ивы Йович. Кроме того, агентство занимается организацией декабрьской «Битвы полов».
Агентство IMG вырастило Курникову с Шараповой и рулит теннисом. А еще работало с папой римским, Тэтчер и Горбачевым
Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: benrothenberg.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости