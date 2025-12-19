Осака ушла из собственного спортивного агентства и вернулась к IMG (Бен Ротенберг)

Наоми Осака покинула собственное спортивное агентство.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака прекратила сотрудничество с агентом Стюартом Дьюгидом, пишет журналист Бен Ротенберг. Они работали вместе с 2016-го, а в 2022-м основали спортивное агентство Evolve.

По информации Ротенберга, японка покинула собственное агентство и с 2026-го снова будет сотрудничать с IMG.

В настоящее время Evolve представляет интересы Арины Соболенко , Анны Калинской , Ника Кириоса , Онс Жабер , Теренса Атмана , Евы Лис и Ивы Йович . Кроме того, агентство занимается организацией декабрьской «Битвы полов».

