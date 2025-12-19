0

Осака ушла из собственного спортивного агентства и вернулась к IMG (Бен Ротенберг)

Наоми Осака покинула собственное спортивное агентство.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака прекратила сотрудничество с агентом Стюартом Дьюгидом, пишет журналист Бен Ротенберг. Они работали вместе с 2016-го, а в 2022-м основали спортивное агентство Evolve.

По информации Ротенберга, японка покинула собственное агентство и с 2026-го снова будет сотрудничать с IMG.

В настоящее время Evolve представляет интересы Арины Соболенко, Анны Калинской, Ника Кириоса, Онс Жабер, Теренса Атмана, Евы Лис и Ивы Йович. Кроме того, агентство занимается организацией декабрьской «Битвы полов».

Агентство IMG вырастило Курникову с Шараповой и рулит теннисом. А еще работало с папой римским, Тэтчер и Горбачевым

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: benrothenberg.com
logoИва Йович
logoНик Кириос
logoОнс Жабер
бизнес
logoЕва Лис
logoАнна Калинская
logoАрина Соболенко
logoНаоми Осака
logoATP
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер, Швентек и Гауфф сыграют на 1 Point Slam на неделе перед Australian Open
58 минут назад
Разногласия по новому контракту привели к разрыву Алькараса и Ферреро (Marca)
вчера, 20:47
Дьяченко о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Ник не в форме и не будет стараться обыграть Арину»
вчера, 19:35
Молодежный итоговый турнир ATP. 2-й тур. Тьен победил Ландалусе, Прижмич – Энгеля, Будков Кьер – Ходара, Блокс первым вышел в полуфинал
вчера, 19:18
Димитров расстался с тренером Валверду. Они работали вместе с середины 2016-го
вчера, 18:26
Андрей Чесноков: «У нас был очень неплохой сезон в женском теннисе – победа Кудерметовой на итоговом поставила хорошую точку»
вчера, 18:05
Корретха о расставании Алькараса и Ферреро: «Я сильно удивлен и огорчен. Не думаю, что ситуация была настолько критичной, чтобы все произошло так резко»
вчера, 16:48
Руне о травме ахилла: «С момента операции прошло ровно семь недель, и восстановление идет чуть быстрее, чем изначально планировалось»
вчера, 16:01
Бангалор. Командный выставочный турнир. 2-й тур. Медведев обыграл Шаповалова, Бадоса победила Костюк, Свитолина – Линетт
вчера, 15:12
Лопес считает, что Алькарас не готов к расставанию с Ферреро: «Карлосу будет сложно найти человека, который так же здорово вольется в его окружение»
вчера, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос