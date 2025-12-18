  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тарпищев о перспективах Касаткиной: «Может вернуться во вторую половину первой десятки, но лучше вряд ли заиграет»
0

Тарпищев о перспективах Касаткиной: «Может вернуться во вторую половину первой десятки, но лучше вряд ли заиграет»

Тарпищев не считает уход Касаткиной серьезной потерей для российского тенниса.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о смене гражданства Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой.

Касаткина с конца марта выступает за Австралию, а Потапова со следующего сезона будет представлять Австрию.

– Дарья Касаткина, которая доходила до полуфинала «Ролан Гаррос» три года назад и в общей сложности выиграла восемь одиночных титулов, – серьезная потеря для российского тенниса?

– Сейчас уже едва ли. На сегодня в мировом рейтинге Дарья идет 37-й. Ее карьера далеко не закончена, и она еще может вернуться во вторую половину первой десятки. Но лучше вряд ли заиграет.

– Переход под австрийский флаг Анастасии Потаповой, чемпионки юниорского «Уимблдона» 2016 года, стал неожиданным для вас?

– В некоторой степени да. Хотя надо иметь в виду, что некоторое время она жила в Австрии со своим бывшим мужем Александром Шевченко. Полагаю, что в данном случае ключевым стал визовый фактор и риск ломки не только соревновательного графика, но и тренировочного процесса, – сказал Тарпищев в интервью изданию «Коммерсантъ».

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?

«Заткнешь уши – и не слышно». Как Касаткина пережила смену флага: мы спросили

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Коммерсантъ»
logoДарья Касаткина
logoАнастасия Потапова
ФТР
logoШамиль Тарпищев
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарпищев об уходе россиянок в другие сборные: «Некоторые страны предлагают до 500 тысяч долларов – нам тягаться не под силу»
сегодня, 06:54
Кудерметова о теннисистках, сменивших гражданство: «Я их не осуждаю. Это их выбор»
14 декабря, 17:13
Тарпищев о смене гражданства Тимофеевой, Рахимовой и Потаповой: «Ушли не лидеры, а те, кто не попадает на Олимпийские игры»
12 декабря, 14:22
Шамиль Тарпищев: «Российские теннисисты не будут массово менять гражданство»
9 декабря, 10:26
Тарпищев о смене гражданства Потаповой: «Она жаловалась все время, что проблема с визами»
4 декабря, 17:57
Главные новости
Эала – первая с 1999-го чемпионка Игр Юго-Восточной Азии из Филиппин
56 минут назадВидео
Цинциннати, Чарлстон и Гонконг – турниры года по версии WTA
сегодня, 08:35
Решение о прекращении сотрудничества с Ферреро принял отец Алькараса (CLAY, Шапиро)
сегодня, 08:16
Джумхур о том, что ушел с подкаста из-за неожиданного визита допинг-офицера: «Мы прямо перед этим говорили об антидопинге»
сегодня, 07:38
Тарпищев об уходе россиянок в другие сборные: «Некоторые страны предлагают до 500 тысяч долларов – нам тягаться не под силу»
сегодня, 06:54
Сервара о расставании Алькараса и Ферреро: «Такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым»
вчера, 20:54
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Басаваредди победил Прижмича, Будков Кьер – Ландалусе, Блокс – Энгеля, Тьен уступил Ходару
вчера, 20:24
Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)
вчера, 19:40
«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет». Циципас показал фото из отпуска на Сейшелах
вчера, 19:13Фото
168-я ракетка мира Ходар отыграл четыре матчбола у Тьена на молодежном итоговом турнире
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос