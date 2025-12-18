Тарпищев о перспективах Касаткиной: «Может вернуться во вторую половину первой десятки, но лучше вряд ли заиграет»

Тарпищев не считает уход Касаткиной серьезной потерей для российского тенниса.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о смене гражданства Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой .

Касаткина с конца марта выступает за Австралию, а Потапова со следующего сезона будет представлять Австрию.

– Дарья Касаткина, которая доходила до полуфинала «Ролан Гаррос» три года назад и в общей сложности выиграла восемь одиночных титулов, – серьезная потеря для российского тенниса?

– Сейчас уже едва ли. На сегодня в мировом рейтинге Дарья идет 37-й. Ее карьера далеко не закончена, и она еще может вернуться во вторую половину первой десятки. Но лучше вряд ли заиграет.

– Переход под австрийский флаг Анастасии Потаповой, чемпионки юниорского «Уимблдона» 2016 года, стал неожиданным для вас?

– В некоторой степени да. Хотя надо иметь в виду, что некоторое время она жила в Австрии со своим бывшим мужем Александром Шевченко . Полагаю, что в данном случае ключевым стал визовый фактор и риск ломки не только соревновательного графика, но и тренировочного процесса, – сказал Тарпищев в интервью изданию «Коммерсантъ».

