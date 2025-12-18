Решение о прекращении сотрудничества с Ферреро принял отец Алькараса (CLAY, Шапиро)
Инсайдеры: отец Алькараса принял решение о прекращении сотрудничества с Ферреро.
Решение о прекращении сотрудничества между Карлосом Алькарасом и Хуаном Карлосом Ферреро принял отец первой ракеткой мира, сообщает CLAY.
По информации источника, причиной расставания стали разногласия между Алькарасом-старшим и тренером по поводу принципов управления карьерой испанца.
Еще одним инсайдом поделился Крейг Шапиро: «Мне сказали, что Ферреро просил большие деньги, неоднократно пытаясь улучшить условия контракта, но отец [Алькараса] жестко обозначил позицию, на этом разговор закончился – как и их сотрудничество».
Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: CLAY
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости