Решение о прекращении сотрудничества с Ферреро принял отец Алькараса (CLAY, Шапиро)

Инсайдеры: отец Алькараса принял решение о прекращении сотрудничества с Ферреро.

Решение о прекращении сотрудничества между Карлосом Алькарасом и Хуаном Карлосом Ферреро принял отец первой ракеткой мира, сообщает CLAY.

По информации источника, причиной расставания стали разногласия между Алькарасом-старшим и тренером по поводу принципов управления карьерой испанца.

Еще одним инсайдом поделился Крейг Шапиро: «Мне сказали, что Ферреро просил большие деньги, неоднократно пытаясь улучшить условия контракта, но отец [Алькараса] жестко обозначил позицию, на этом разговор закончился – как и их сотрудничество».

