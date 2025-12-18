0

Решение о прекращении сотрудничества с Ферреро принял отец Алькараса (CLAY, Шапиро)

Инсайдеры: отец Алькараса принял решение о прекращении сотрудничества с Ферреро.

Решение о прекращении сотрудничества между Карлосом Алькарасом и Хуаном Карлосом Ферреро принял отец первой ракеткой мира, сообщает CLAY. 

По информации источника, причиной расставания стали разногласия между Алькарасом-старшим и тренером по поводу принципов управления карьерой испанца.

Еще одним инсайдом поделился Крейг Шапиро: «Мне сказали, что Ферреро просил большие деньги, неоднократно пытаясь улучшить условия контракта, но отец [Алькараса] жестко обозначил позицию, на этом разговор закончился – как и их сотрудничество».

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: CLAY
logoКарлос Алькарас
logoХуан Карлос Ферреро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Сервара о расставании Алькараса и Ферреро: «Такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым»
вчера, 20:54
Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)
вчера, 19:40
Алькарас продолжит сотрудничество с тренером Самуэлем Лопесом в сезоне-2026 (Marca)
вчера, 14:51
Алькарас о завершении сотрудничества с Ферреро: «Мы достигли вершины – и, думаю, если наши спортивные пути и должны были разойтись, то именно здесь»
вчера, 13:10
Ферреро покинул команду Алькараса – он тренировал первую ракетку мира с 2018-го
вчера, 12:15
Главные новости
Джумхур о том, что ушел с подкаста из-за неожиданного визита допинг-офицера: «Мы прямо перед этим говорили об антидопинге»
39 минут назад
Тарпищев об уходе россиянок в другие сборные: «Некоторые страны предлагают до 500 тысяч долларов – нам тягаться не под силу»
сегодня, 06:54
Сервара о расставании Алькараса и Ферреро: «Такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым»
вчера, 20:54
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Басаваредди победил Прижмича, Будков Кьер – Ландалусе, Блокс – Энгеля, Тьен уступил Ходару
вчера, 20:24
Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)
вчера, 19:40
«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет». Циципас показал фото из отпуска на Сейшелах
вчера, 19:13Фото
168-я ракетка мира Ходар отыграл четыре матчбола у Тьена на молодежном итоговом турнире
вчера, 18:36
Кузнецова предложила болельщикам выбрать нового тренера для Алькараса: «На ум пришли три имени – Надаль, Мойя и Ройг»
вчера, 17:36
Швентек о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open»
вчера, 16:45
Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Медведев уступил Монфису, Свитолина победила Костюк, Линетт – Бадосу
вчера, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос