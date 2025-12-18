Эала – первая с 1999-го чемпионка Игр Юго-Восточной Азии из Филиппин

Эала выиграла золото Игр Юго-Восточной Азии.

52-я ракетка мира Александра Эала стала чемпионкой 33-х Игр Юго-Восточной Азии в Таиланде.

В финале филиппинка обыграла местную теннисистку Мананчаю Савангкаев – 6:1, 6:2.

Эала стала первой с 1999 года филиппинкой, выигравшей золото Игр Юго-Восточной Азии, после Марикрис Фернандес. Бронзу разделили индонезийка Джанис Тьен и таиландка Тхасапорн Накло.

Игры Юго-Восточной Азии – спортивные соревнования, которые проходят раз в два года и организуются под патронажем Олимпийского совета Азии и Международного олимпийского комитета. В них участвуют страны Юго-Восточной Азии, а в программе представлены как олимпийские, так и национальные виды спорта.