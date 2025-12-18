  • Спортс
  • Джумхур о том, что ушел с подкаста из-за неожиданного визита допинг-офицера: «Мы прямо перед этим говорили об антидопинге»
Джумхур о том, что ушел с подкаста из-за неожиданного визита допинг-офицера: «Мы прямо перед этим говорили об антидопинге»

Джумхур прервал запись подкаста из-за внезапного визита допинг-офицера.

65-я ракетка мира Дамир Джумхур рассказал, как визит допинг-офицера сорвал его участие в подкасте.

«Сумасшедшая история😂.

Я был в прямом эфире на подкасте Wish&Go, когда мне позвонили из антидопинговой службы и сказали, что они уже у меня дома. Мне пришлось срочно вернуться и, к сожалению, закончить эфир с Небойшей Вишковичем раньше, чем планировалось. Но это была настоящая драма в прямом эфире😂.

Самое безумное – мы прямо перед этим говорили об антидопинге, поэтому сначала подумали, что это шутка. Но нет😅.

Мне жаль, потому что разговор шел отлично, но мы обязательно его повторим совсем скоро!» – написал Джумхур в сторис инстаграма.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Джумхура
logoДамир Джумхур
logoдопинг
logoATP
logoITIA
