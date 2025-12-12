Тарпищев о смене гражданства Тимофеевой, Рахимовой и Потаповой: «Ушли не лидеры, а те, кто не попадает на Олимпийские игры»

Тарпищев о смене гражданства теннисисток: ушли не лидеры, молодежь перекупают.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев не видит негативной тенденции в смене спортивного гражданства у россиян.

Мария Тимофеева и Камилла Рахимова теперь выступают за Узбекистан, Анастасия Потапова – за Австрию.

– Есть ощущение, что наблюдается негативная тенденция со сменой спортивного гражданства у российских теннисистов. Как оцениваете это?

– Это циклами идет. Первый фактор – спортсмен хочет играть. И они же в таком случае не становятся не патриотами своей страны. Не беру тут высказывание Потаповой насчет родины – тут ее, видимо, чуть замкнуло. Начиная с 2021 года у нас ушло всего три‑четыре человека. И ушли в другие страны они по той причине, что хотят играть. Прежде всего на Олимпийских играх. В Узбекистан три человека ушло, Потапова – в Австрию… Да и все по большому счету. И ушли не лидеры, а те, кто не попадает на Олимпийские игры. Плюс молодежь перекупают.

Также нам любят припоминать Рыбакину . Но нас можно осуждать, что мы не разглядели, что она заиграет. В то время, когда она уходила, она была седьмой по своему возрасту. Но живет она в Москве, у нее российское гражданство. Спортивное – Казахстан. Сделано оно было для спортивной карьеры.

– Потапова общалась с вами перед своим решением сменить спортивное гражданство?

– Я молодежь нашу уже года два не вижу. Потому что календари вообще совпадают. Они же прорываются с мелких турниров по всему миру. Потапова же два года жила в Австрии. Вышла там замуж за [казахстанского теннисиста Александра] Шевченко , который родился в Австрии (позднее развелись – прим. Спортс’’). Так что влияние надо с той стороны искать, а не с нашей.

– В общем, переубедить шансов не было?

– Да увидеть шансов не было, не то что переубедить! – сказал Тарпищев в интервью «Матч ТВ».

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство