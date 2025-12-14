6

Кудерметова о теннисистках, сменивших гражданство: «Я их не осуждаю. Это их выбор»

Кудерметова не осуждает теннисисток, которые сменили спортивное гражданство.

Вероника Кудерметова поделилась мнением о теннисистках, которые сменили спортивное гражданство.

Напомним, в этом году Дарья Касаткина начала представлять Австралию, Мария Тимофеева и Камилла Рахимова объявили о переходе под флаг Узбекистана, Анастасия Потапова – под флаг Австрии. 

«В целом мы общаемся с девушками-теннисистками, которые отказались от российского гражданства. Просто мы пересекаемся на турнирах. Но я их не осуждаю. Это их выбор», – цитирует россиянку «Совспорт».

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Совспорт
