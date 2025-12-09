Шамиль Тарпищев: «Российские теннисисты не будут массово менять гражданство»
Тарпищев: российские теннисисты не будут массово менять гражданство.
Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты не будут массово менять спортивное гражданство.
В декабре стало известно, что Анастасия Потапова будет представлять Австрию, Камилла Рахимова – Узбекистан.
«У нас играют более тысячи человек. Массово уходить наши спортсмены не будут, да и из этой тысячи у нас перешло в другие страны три-четыре человека. Они сменили спортивное гражданство, а не российское. Потери есть только в личностном плане, хотелось бы, чтобы страна была более значима для каждого из спортсменов», – цитирует Тарпищева ТАСС.
«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости