Шамиль Тарпищев: «Российские теннисисты не будут массово менять гражданство»

Тарпищев: российские теннисисты не будут массово менять гражданство.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты не будут массово менять спортивное гражданство.

В декабре стало известно, что Анастасия Потапова будет представлять Австрию, Камилла Рахимова – Узбекистан.

«У нас играют более тысячи человек. Массово уходить наши спортсмены не будут, да и из этой тысячи у нас перешло в другие страны три-четыре человека. Они сменили спортивное гражданство, а не российское. Потери есть только в личностном плане, хотелось бы, чтобы страна была более значима для каждого из спортсменов», – цитирует Тарпищева ТАСС.

