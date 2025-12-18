Цинциннати, Чарлстон и Гонконг – турниры года по версии WTA

WTA назвала лучшие турниры года во всех категориях.

WTA объявила победителей в номинации «Турнир года», которых определили игроки.

Голосование прошло в трех категориях:

WTA 1000 – Цинциннати;

WTA 500 – Чарлстон;

WTA 250 – Гонконг.

Тысячник в Цинциннати впервые признан лучшим в своей категории, соревнования в Чарлстоне четвертый раз подряд, в Гонконге – второй.