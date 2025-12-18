Цинциннати, Чарлстон и Гонконг – турниры года по версии WTA
WTA назвала лучшие турниры года во всех категориях.
WTA объявила победителей в номинации «Турнир года», которых определили игроки.
Голосование прошло в трех категориях:
WTA 1000 – Цинциннати;
WTA 500 – Чарлстон;
WTA 250 – Гонконг.
Тысячник в Цинциннати впервые признан лучшим в своей категории, соревнования в Чарлстоне четвертый раз подряд, в Гонконге – второй.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
