0

Цинциннати, Чарлстон и Гонконг – турниры года по версии WTA

WTA назвала лучшие турниры года во всех категориях.

WTA объявила победителей в номинации «Турнир года», которых определили игроки.

Голосование прошло в трех категориях:

  • WTA 1000 – Цинциннати;

  • WTA 500 – Чарлстон;

  • WTA 250 – Гонконг.

Тысячник в Цинциннати впервые признан лучшим в своей категории, соревнования в Чарлстоне четвертый раз подряд, в Гонконге – второй.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoWTA
logoCincinnati Masters
logoCredit One Charleston Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Решение о прекращении сотрудничества с Ферреро принял отец Алькараса (CLAY, Шапиро)
19 минут назад
Джумхур о том, что ушел с подкаста из-за неожиданного визита допинг-офицера: «Мы прямо перед этим говорили об антидопинге»
57 минут назад
Тарпищев об уходе россиянок в другие сборные: «Некоторые страны предлагают до 500 тысяч долларов – нам тягаться не под силу»
сегодня, 06:54
Сервара о расставании Алькараса и Ферреро: «Такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым»
вчера, 20:54
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Басаваредди победил Прижмича, Будков Кьер – Ландалусе, Блокс – Энгеля, Тьен уступил Ходару
вчера, 20:24
Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)
вчера, 19:40
«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет». Циципас показал фото из отпуска на Сейшелах
вчера, 19:13Фото
168-я ракетка мира Ходар отыграл четыре матчбола у Тьена на молодежном итоговом турнире
вчера, 18:36
Кузнецова предложила болельщикам выбрать нового тренера для Алькараса: «На ум пришли три имени – Надаль, Мойя и Ройг»
вчера, 17:36
Швентек о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос