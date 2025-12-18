Тарпищев об уходе россиянок в другие сборные: «Некоторые страны предлагают до 500 тысяч долларов – нам тягаться не под силу»

Шамиль Тарпищев: поменять спортивное гражданство не значит предать родину.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал массовый переход российских теннисисток в другие сборные.

– В этом году российский женский теннис потерял несколько спортсменок, решивших выступать за другие страны. Дарья Касаткина теперь играет за Австралию, Анастасия Потапова – за Австрию, Мария Тимофеева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова – за Узбекистан. Аналогичные примеры были и в прошлом году. Каждый подобный переход генерирует порцию критики. Как вы к этому относитесь?

– С тем, кто не знает спорта и с помощью популистских выступлений в прессе занимается саморекламой, пускаться в полемику бессмысленно. А тот, кто в теме, прекрасно понимает, что спортивная жизнь очень коротка. И что любой человек, который с детства начинает серьезно тренироваться и посвящает спорту свою молодость, стремится использовать отпущенное ему время по максимуму.

– Но пять переходов за девять месяцев – это много. Тенденция уже превратилась в полноценный процесс. Как объяснить его причины?

– В теннисе подобные вещи зачастую массово происходят в начале олимпийского цикла. Молодые теннисистки, которые не попадают в основной состав, но мечтают сыграть на Олимпиаде, принимают предложения стран, выдвигающих более выгодные финансовые условия.

Со многими из этих стран нам тягаться не под силу. Некоторые предлагают до $500 тысяч, а такие деньги зачастую позволяют кардинальным образом улучшить свою систему подготовки.

Теннис, кстати, в этом смысле не самый яркий пример. Аналогичные процессы давно имеют место во многих олимпийских видах спорта, причем Россия не только теряла, но и приобретала. Но сейчас сказывается еще и политическая ситуация. По себе знаю, что визовые проблемы для нас усугубляются, а для профессиональных теннисистов свободное перемещение по миру критически важно.

Я никого не оправдываю, каждый за себя решает сам. Но с моей точки зрения, поменять спортивное гражданство не значит предать родину. Во всяком случае, я ни от кого из российских теннисисток подобных слов не слышал. Зато Александр Бублик , выступающий за Казахстан, говорит, что считает себя русским человеком, и после окончания карьеры собирается жить в Санкт-Петербурге. Да и Елена Рыбакина , которую, наверное, мы в свое время не до конца разглядели, сохранила свой российский паспорт.

– Дарья Касаткина, которая доходила до полуфинала «Ролан Гаррос» три года назад и в общей сложности выиграла восемь одиночных титулов, – серьезная потеря для российского тенниса?

– Сейчас уже едва ли. На сегодня в мировом рейтинге Дарья идет 37-й. Ее карьера далеко не закончена, и она еще может вернуться во вторую половину первой десятки. Но лучше вряд ли заиграет, – сказал Тарпищев в интервью изданию «Коммерсантъ».

