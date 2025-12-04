  • Спортс
  • Тарпищев о смене гражданства Потаповой: «Она жаловалась все время, что проблема с визами»
35

Тарпищев о смене гражданства Потаповой: «Она жаловалась все время, что проблема с визами»

Тарпищев отреагировал на решение Потаповой выступать за Австрию.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал смену спортивного гражданства Анастасии Потаповой.

Сегодня стало известно, что 51-я ракетка мира будет представлять Австрию.

– Я о Потаповой ничего сказать не могу. Для нас если это не полная неожиданность, то это неожиданность в том, что она это сделала. Она жила в Австрии два года. Я могу только предполагать, что она хочет участвовать в Олимпийских играх. В нашу команду она не попадает по рейтингу. Она жаловалась все время, что проблема с визами. Это нарушает ритм. Чисто бытовые вещи.

Спортсмены меняют не родину, а спортивное гражданство. Потому что все хотят играть. Еще почему такие отъезды в это время? Потому что другие страны набирают себе состав на Олимпиаду и, как правило, берут наши резервы. Платят очень большие деньги. Тут сочетание того, что человек думает, как лучше играть и как лучше достичь результата. С этой позицией меняют спортивное гражданство, но не родину.

– Не стоит переживать, что Андреева или Шнайдер поменяют спортивное гражданство?

– Нет. Ни она, ни Шнайдер. Представьте, у меня за рубежом играют 1070 теннисистов. Армия! А мы держим по сборным – 350. Остальные сами, – cказал Тарпищев «Чемпионату».

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
