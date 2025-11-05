1

Швентек впервые за 4 года проиграла два матча подряд

Ига Швентек впервые за четыре года проиграла два матча подряд.

Ига Швентек уступила Аманде Анисимовой в третьем туре группового этапа итогового турнира WTA – 7:6(3), 4:6, 2:6. Она заняла третье место в группе и вылетела с турнира.

Полька впервые за четыре года проиграла два матча подряд. Во втором туре она уступила Елене Рыбакиной (6:3, 1:6, 0:6).

Ранее Швентек никогда не проигрывала два матча подряд, в которых брала первый сет.

Аманда Анисимова вдохновляет

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoИга Швентек
logoАманда Анисимова
logoWTA Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Анисимова о камбэке в матче со Швентек: «Мама все время говорит: «Ты в этом году выиграла столько трехсетовиков, ты сильная, ты сможешь»
сегодня, 19:48
Анисимова второй раз в сезоне обыграла Швентек и впервые вышла в полуфинал итогового
сегодня, 18:50
Швентек попросила выгнать с трибун мужчину, который кричал ей между первой и второй подачей
сегодня, 17:30
Главные новости
Мец (ATP). Берреттини, Тьен, Сонего, Жаке вышли в 1/4 финала, Бублик, Казо выбыли, Гастон снялся
29 минут назад
Кириос о матче с Соболенко: «Когда первая ракетка мира бросает вызов, ты не можешь отказаться»
37 минут назад
Афины (ATP). Накашима борется с Гироном, Музетти обыграл Вавринку, Джокович, Кецманович, Корда, Боржес вышли в 1/4 финала, Этчеверри выбыл
сегодня, 20:15Live
Итоговый турнир WTA. Пары. Кудерметова и Мертенс, Остапенко и Се вышли в полуфинал
сегодня, 20:05
Бублик проиграл 222-й ракетке мира и не смог выйти в четвертьфинал в Меце
сегодня, 19:55
Анисимова о камбэке в матче со Швентек: «Мама все время говорит: «Ты в этом году выиграла столько трехсетовиков, ты сильная, ты сможешь»
сегодня, 19:48
Анисимова второй раз в сезоне обыграла Швентек и впервые вышла в полуфинал итогового
сегодня, 18:50
Итоговый турнир WTA. 3-й тур. Анисимова обыграла Швентек, Александрова уступила Рыбакиной
сегодня, 18:30
Рыбакина о серии из девяти побед подряд: «Последние матчи получаются очень хорошими. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе»
сегодня, 17:48
Швентек попросила выгнать с трибун мужчину, который кричал ей между первой и второй подачей
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59