Швентек впервые за 4 года проиграла два матча подряд

Ига Швентек впервые за четыре года проиграла два матча подряд.

Ига Швентек уступила Аманде Анисимовой в третьем туре группового этапа итогового турнира WTA – 7:6(3), 4:6, 2:6. Она заняла третье место в группе и вылетела с турнира.

Полька впервые за четыре года проиграла два матча подряд. Во втором туре она уступила Елене Рыбакиной (6:3, 1:6, 0:6).

Ранее Швентек никогда не проигрывала два матча подряд, в которых брала первый сет.

