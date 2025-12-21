Тьен – второй американец, победивший на молодежном итоговом
Лернер Тьен выиграл титул молодежного итогового турнира ATP.
28-я ракетка мира Лернер Тьен стал чемпионом молодежного итогового турнира ATP. В финале он обыграл №116 Александра Блокса – 4:3(4), 4:2, 4:1.
20-летний Тьен – второй американец, победивший на молодежном итоговом, после Брэндона Накашимы в 2022-м.
В прошлом году Тьен дошел до финала в Джидде, где уступил Жоао Фонсеке.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
